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矽谷又拋震撼彈！美國這2大科技巨頭同時裁員

2025/03/02 16:46

美國矽谷2家科技巨頭Autodesk和HP（惠普）同時傳出大規模裁員消息。（資料照，法新社）美國矽谷2家科技巨頭Autodesk和HP（惠普）同時傳出大規模裁員消息。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技業裁員潮持續蔓延，微軟（Microsoft）、Meta及Google等矽谷龍頭企業，均在1月祭出裁員計畫。現在，矽谷2家科技巨頭Autodesk和HP（惠普）幾乎同時傳出大規模裁員消息，為業界再度投下震撼彈。

根據《sfgate》報導，2月27日傍晚，位於舊金山的工程軟體製造商Autodesk無預警宣布，將裁減約1350名員工，占總員工數9%，主要影響舊金山總部員工。總部位於加州的HP也宣布，擴大先前的裁員計劃，裁減近2000名員工。

巧合的是，2家公司都是在公布最新財報的同時，宣布最新裁員令。外界認為，HP的裁員屬於預料之中，因為早在2022年，HP就已宣布一項長期的內部重組計劃，預計裁員6000名員工，這回HP宣布修改計畫，將會再裁減1000至2000人。

HP發言人Nicholas Gray表示，總員工人數不會減少那麼多，因為裁員的同時，也正在積極招募戰略領域人才，以推動未來業務發展，有一部分裁員將透過提前退休的方式進行。根據去年12月的財報，HP在59個國家擁有約5萬8000名員工，目前仍不清楚這波裁員會影響到哪些地區。

Autodesk的裁員決策則較為突然，根據執行長Andrew Anagnost發給員工的內部信，這波人力縮減是公司「戰略調整」的一環，人力縮減約9%，目標是重整市場開發部門，這是為了推動業務發展所採取的「果斷行動」之一，將資源轉向人工智慧（AI）等高潛力領域，本週將會陸續通知員工。

Autodesk與HP並非唯一進行人力縮編的科技公司，2025年開年以來，科技產業已迎來前所未有的裁員風暴。根據裁員追蹤網站《Layoffs.fyi》統計，1月內已有31家科技公司裁減超過7000名員工，包括微軟（Microsoft）、Meta及Google等矽谷龍頭企業，均相繼推出裁員或「優化人力」計畫。

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