氣死普廷！英援烏935億用俄羅斯扣押款支付

烏克蘭總統澤倫斯基（左）飛往倫敦與英國首相施凱爾（右）會面，雙方還簽署1項價值22.6億英鎊的貸款協議。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮與美國總統川普公開爭執，雙方不歡而散，俄羅斯政界對此幸災樂禍，現在可能笑不出來了。因為澤倫斯基離開白宮後隨即飛往倫敦參加會談，英烏2國簽署1項價值22.6億英鎊（約台幣935億）的貸款協議，支持烏克蘭提升國防能力，這筆鉅款將以俄羅斯被扣留的主權資產所產生的固定收益償還。

綜合外媒報導，美烏稀土談判破局，雙方不歡而散後，澤倫斯基3月1日飛抵英國會見英國首相施凱爾，受到熱情接待，英國也與烏克蘭簽署總值22.6億英鎊的貸款協議，力挺烏克蘭提升國防。

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外媒指出，這筆貸款將用遭到凍結的俄國資產償還，這也是俄羅斯遭凍結資產的資金首次用於烏克蘭的軍事開支。

據悉，目前西方國家凍結俄羅斯3000億美元的資產，每年能動用到的收益僅32億美元左右，這些收益將用於償還對基輔提供的貸款。

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