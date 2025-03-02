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學者揭中國以3奧步破壞他國工業 印度是血淋淋的例子

2025/03/02 14:56

中國正對技術、機械和關鍵領域的投資進行控制，破壞其他國家的工業發展，印度就是例子。（彭博資料照）中國正對技術、機械和關鍵領域的投資進行控制，破壞其他國家的工業發展，印度就是例子。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕學者指出，中國正在利用「產業外交」和技術控制，建構以中國為中心且對中友善的「紅色供應鏈」，中企已成為北京「獎勵某些國家並懲罰其他國家」的地緣政治的棋子，藉由控制對技術、機械和關鍵領域的投資，破壞其他國家的工業發展，印度就是例子，北京除阻止中企未來在印度投資的計劃，也限制中國工人和設備赴印。

為了規避關稅和確保市場准入，中國企業正競相在世界各地建廠，打造新的全球供應鏈。示意圖。（彭博）為了規避關稅和確保市場准入，中國企業正競相在世界各地建廠，打造新的全球供應鏈。示意圖。（彭博）

普林斯頓大學博士後研究員陳凱新（Kyle Chan）在Substack發布文章指出，為了規避關稅和確保市場准入，中國企業正競相在世界各地建廠，打造新的全球供應鏈。

中國企業一直在歐盟和巴西等大型目標市場直接設廠，他們也在墨西哥和越南等國家建廠，透過貿易協定進入已開發市場。例如，由於與美國和歐盟簽訂了貿易協定，摩洛哥已成為中國在電動車和電池製造領域投資的熱門目的地。

文章稱，雖然關稅和市場准入促使中企在海外建立新工廠，他們的做法並不僅僅是受經濟利益驅動，「北京正試圖影響中國製造商的全球擴張」，包括他們在哪些國家投資以及如何投資。北京當局還鼓勵中企在「友好」國家建廠，同時不鼓勵中企在其他國家投資，以此進行某種「工業外交」。

已開發國家和南方國家都渴望中國企業在其市場建廠，藉此帶來新的就業機會和新技術。鑑於其吸引力，中國製造業的投資被北京當成「獎勵某些國家並懲罰其他國家」的地緣政治工具。

同時，中國還試圖透過限制電池、電動車、稀土加工和鋰提取等關鍵技術的出口，確保自身全球供應鏈的主導地位。

文章特別提及，中國並不願分享某些技術，此舉可能會為夥伴國家帶來問題，而且已經成為中國在歐盟電動車投資的問題。在歐洲，中國商務部已要求比亞迪、上汽、吉利等中國汽車製造商，暫停對支持對中國電動車加徵關稅的歐盟國家進行投資，優先在對中國較友善的歐盟國家投資電動車和電池。

其中，匈牙利是迄今為止中國在歐洲最大的外商直接投資國，其中包括投資 70 億美元、產能 100 GWh 的CATL 電池廠，以及計劃於今年投產的比亞迪新廠。巴西則是拉丁美洲迄今最大的中國直接投資國，也是另一個與北京關係融洽、中國在該國建立新工廠的國家。

學者指出，印度不僅是中國的地緣政治對手，也是潛在的製造業威脅。（美聯社資料照）學者指出，印度不僅是中國的地緣政治對手，也是潛在的製造業威脅。（美聯社資料照）

相較之下，中國企業對菲律賓的投資一直持謹慎態度，部分原因是南海​​局勢。多年來，菲律賓吸收的中國外商直接投資，僅相當於泰國、印尼等東南亞國家的一小部分。另外，北京也似乎阻止中企未來在印度投資的計劃，同時也限制工人和設備赴印。

文章指出，印度不僅是中國的地緣政治對手，也是潛在的製造業威脅。印度正在大力發展製造業，跨國公司尋求將生產中心從中國轉移，這項措施為印度帶來巨大的推動力。2021 年，蘋果在印度生產的 iPhone 僅佔 1%，而到 2024 年，這一比例上升至驚人的14% ，其中包括其最高端的機型iPhone 16 Pro 。

印度以驚人的速度提高 iPhone 產量，並發展其電子製造業，這可能震驚了中國決策者，促使中國採取措施減緩印度的進步。

文章認為，從某種程度上來說，中國正在追隨日本和韓國的腳步，將生產轉移到亞洲其他地區。在這個過程中，每個國家都以「雁行」模式支持下一批國家的工業發展。然而，中國與日韓最重要的區別在於，中國偏向採取對技術、機械和關鍵領域的投資進行控制，積極破壞其他國家的工業發展，印度就是典型的例子。

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