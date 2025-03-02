傳台積電有意投資韓IC設計廠 FuriosaAI

台積電傳出正考慮對南韓人工智慧晶片新創公司 「FuriosaAI」進行策略性投資。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電 （2330）傳出正考慮對南韓人工智慧晶片新創公司 「FuriosaAI」進行策略性投資。

《韓聯社》援引業界人士消息報導，指台積電投資子公司TSMC Global自2024年第4季以來，就在評估對FuriosaAI進行策略性投資的計畫。

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對於上述報導，FuriosaAI回應表示，目前雙方正在討論具體的投資規模和條款，但尚未有定案。

FuriosaAI於2017年創立，是一家專注於資料中心伺服器AI推論晶片研發的無晶圓廠（fabless）新創公司，也被視為南韓解決AI晶片設計能力缺陷的希望。

近日，FuriosaAI傳出將被Facebook母公司Meta收購，最快可能本月完成交易。

有觀點認為，如果Meta成功收購Furiosa AI，且台積電也落實投資計畫，將有助於雙方多元化發展AI晶片市場，並可能打破輝達壟斷AI半導體市場的局面。

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