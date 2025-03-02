晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳台積電有意投資韓IC設計廠 FuriosaAI

2025/03/02 14:22

台積電傳出正考慮對南韓人工智慧晶片新創公司 「FuriosaAI」進行策略性投資。（示意圖，路透）台積電傳出正考慮對南韓人工智慧晶片新創公司 「FuriosaAI」進行策略性投資。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電 （2330）傳出正考慮對南韓人工智慧晶片新創公司 「FuriosaAI」進行策略性投資。

《韓聯社》援引業界人士消息報導，指台積電投資子公司TSMC Global自2024年第4季以來，就在評估對FuriosaAI進行策略性投資的計畫。

對於上述報導，FuriosaAI回應表示，目前雙方正在討論具體的投資規模和條款，但尚未有定案。

FuriosaAI於2017年創立，是一家專注於資料中心伺服器AI推論晶片研發的無晶圓廠（fabless）新創公司，也被視為南韓解決AI晶片設計能力缺陷的希望。

近日，FuriosaAI傳出將被Facebook母公司Meta收購，最快可能本月完成交易。

有觀點認為，如果Meta成功收購Furiosa AI，且台積電也落實投資計畫，將有助於雙方多元化發展AI晶片市場，並可能打破輝達壟斷AI半導體市場的局面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財