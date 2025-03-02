標普500跌破支撐 大摩：未來1週恐引發逾400億美元拋售

標普500跌破關鍵支撐位，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）警告，預估未來1週恐引發逾400億美元（約新台幣1.3兆元）的拋售。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國標普500指數在上週跌破CTA（商品交易顧問）中期關鍵支撐位。摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）發出警告，預料未來1週將引發逾400億美元（約新台幣1.3兆元）的恐慌性抛售。

綜合媒體報導，受美國總統川普的關稅威脅衝擊，以及美國經濟降溫擔憂加劇等利空消息影響，標普500指數在上週跌破50日均線及100日均線，同時也跌破更為重要的CTA中期觸發點（5887點）。消息一出，引發市場關注。

請繼續往下閱讀...

鑒於標普500跌破關鍵CTA中期關鍵支撐位後，大摩發出警告，預料未來1週內，宏觀系統性策略可能將拋售超過400億美元的股票，當中大部分股票來自CTA。

大摩也表示，本月底將有100億元至150億美元（約新台幣3292億元至4938億元）的退休金/資產配置者需求，預估將部分抵銷拋售壓力，但即便如此，整體市場情緒依然緊張。

報導指出，大摩發出警告後，市場拋售速度不減反增。有分析認為，除非有強力反轉，否則機構投資人將會加入拋售行列，加劇市場的下跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法