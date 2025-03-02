川普下令調查進口木材 擬再祭新關稅

美國總統川普（Donald Trump）週六（3月1日）下令開展新的貿易調查，擬對美國進口木材進一步加徵關稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）週六（3月1日）下令開展新的貿易調查，擬對美國進口木材進一步加徵關稅，此為川普1週內第3次發起新關稅調查。

綜合媒體報導，川普週六簽署一項備忘錄，指示美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年《貿易擴展法（The Trade Expansion Act ）》第232條，對美國木材進口展開國家安全調查，並命令商務部調查須在270天內完成調查。

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報導指出，此次調查涵蓋木材衍生產品，如廚房櫥櫃等家具，這些產品部分由美國出口的木材製成後再進口。

不僅如此，同日川普還下令加快美國國內木材供應，包括簡化公共土地木材採伐許可流程，以及改善森林和水域內倒塌樹木的回收利用。

報導指出，目前尚不清楚第232條木材調查擬議關稅稅率的細節，但川普本月稍早曾透露，考慮對木材和林產品徵收25%的關稅。

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