金價重挫 法人:獲利了結賣壓出籠

金價重挫，法人看獲利了結賣壓出籠所致。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕金價重挫，不少投資人嚇壞，以為發生了甚麼事情！期元大S&P黃金ETF（00635U）研究團隊分析，美國3月起實施新關稅政策，恐對經濟造成衝擊，推升黃金價格走高，但此舉更引出獲利了結賣壓大舉出籠，國際金價因此重挫。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，當週價格（2025/2/19～2025/2/26）相較於前週收盤價、下跌0.19%，黃金期貨4月合約以2930.6美元作收。

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期元大S&P黃金ETF（00635U）研究團隊指出，川普表示加、墨關稅將如期於3月實施，並要求展開銅關稅調查，美國經濟諮商局消費者信心指數驟降7大點創2021年9月以來最大跌幅，顯示民眾普遍恐慌於關稅戰對經濟的衝擊，避險需求推升金價屢創新高，不過部分投資人選擇獲利了結賣出黃金，使得金價高檔震盪向下。

但若從長遠來看，元大投信認為，川普政策對金價的影響主要體現在貿易關稅策略和降低長債殖利率上，根據其言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等幾個脈絡，對黃金行情有利，不過近期金價累積漲幅已高，且川普政策的反覆無常可能造成短線震盪加大，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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