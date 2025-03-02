晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

比特幣是騙局嗎？羅伯特清崎：可能是...但美元和美國銀行體系更糟糕

2025/03/02 10:25

羅伯特清崎（圖右）稱比特幣可能是個騙局，但真正的大騙局是「美元和美國銀行體系」。（法新社）羅伯特清崎（圖右）稱比特幣可能是個騙局，但真正的大騙局是「美元和美國銀行體系」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣等加密貨幣，常被人認為是龐氏騙局。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，稱比特幣可能是個騙局，但真正的大騙局是「美元和美國銀行體系」。

對於外界好奇比特幣是否是騙局，羅伯特清崎週六（1日）在社交平台X發文表示看法，稱比特幣可能是騙局…但不像美元和美國銀行系統那樣是一個大騙局，並指這個騙局是從美國聯準會（Fed）開始的。

羅伯特清崎將那些經營美國銀行的銀行家稱為「騙子」，指這些銀行家是一個大團夥，當他們失敗並損失數十億美元時，美國聯準不但沒把他們關進監獄，反而還印錢救助這些銀行家。

報導指出，羅伯特清崎指的是2023年發生的銀行倒閉事件，當時美國政府和聯準會印出了數十億美元來救助瀕臨倒閉的銀行。

羅伯特清崎認為，這種犯罪行為不可能再持續太久了，並預測美國的金融體系將會崩壞，要投資人保護好自己免受銀行家的侵害，並建議投資人購買真正的黃金、白銀和比特幣，而非假錢（此指美元等法定貨幣）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財