比特幣是騙局嗎？羅伯特清崎：可能是...但美元和美國銀行體系更糟糕

羅伯特清崎（圖右）稱比特幣可能是個騙局，但真正的大騙局是「美元和美國銀行體系」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣等加密貨幣，常被人認為是龐氏騙局。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，稱比特幣可能是個騙局，但真正的大騙局是「美元和美國銀行體系」。

對於外界好奇比特幣是否是騙局，羅伯特清崎週六（1日）在社交平台X發文表示看法，稱比特幣可能是騙局…但不像美元和美國銀行系統那樣是一個大騙局，並指這個騙局是從美國聯準會（Fed）開始的。

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羅伯特清崎將那些經營美國銀行的銀行家稱為「騙子」，指這些銀行家是一個大團夥，當他們失敗並損失數十億美元時，美國聯準不但沒把他們關進監獄，反而還印錢救助這些銀行家。

報導指出，羅伯特清崎指的是2023年發生的銀行倒閉事件，當時美國政府和聯準會印出了數十億美元來救助瀕臨倒閉的銀行。

羅伯特清崎認為，這種犯罪行為不可能再持續太久了，並預測美國的金融體系將會崩壞，要投資人保護好自己免受銀行家的侵害，並建議投資人購買真正的黃金、白銀和比特幣，而非假錢（此指美元等法定貨幣）。

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