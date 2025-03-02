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美歐經濟數據疲軟國際油價緩步跌 法人︰觀察美對伊朗新制裁衝擊

2025/03/02 10:41

美歐經濟數據疲軟國際油價緩步下跌，法人表示美對伊朗新制裁恐衝擊油價。（圖擷取自能源署）美歐經濟數據疲軟國際油價緩步下跌，法人表示美對伊朗新制裁恐衝擊油價。（圖擷取自能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕美歐經濟數據疲軟、國際油價緩步下跌！法人認為，近期對國際油價的消息多屬負面，不過，由於美國對伊朗石油產業實施新制裁，投資人可觀察後續衝擊，將影響油價未來走勢。

國際能源署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2025年2月14日止，較前週減少233.2萬桶，美國石油協會（API）公布美國原油庫存增加64萬桶，而分析師預期供應量增加230萬桶。

法人分析，川普計畫自3月起對墨西哥原油徵收25%的關稅，並對加拿大原油徵收10%的關稅，市場認為美國關稅政策恐導致外國生產商每年損失100億美元，全球經濟成長力道勢必受到打壓。

此外，美、歐經濟數據疲弱，美國公布最新消費者信心指數出現明顯下滑，出現連續3個月下降，法人認為，這反映出消費者對美國的經濟前景變得更加悲觀，加上俄烏戰爭停火談判也讓過去的地緣政治緊張情勢稍作緩和，種種基本面因素都為油價造成壓力。

然而，美國財政部對伊朗石油產業實施新一輪制裁，目標針對參與伊朗石油銷售與運輸的經紀商、油輪運營商和航運公司，法人建議，投資人後續可觀察制裁政策是否影響後續原油供給造成衝擊。

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