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澤倫斯基沒搞定礦產協議還暴走 美財長貝森特：史上最大外交烏龍

2025/03/02 09:40

美國財長貝森特（圖左）批評，烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）2月28日在白宮的言論是「歷史上最大的外交烏龍」之一。（彭博、美聯社，本報合成）美國財長貝森特（圖左）批評，烏克蘭總統澤倫斯基（圖右）2月28日在白宮的言論是「歷史上最大的外交烏龍」之一。（彭博、美聯社，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週五（2月28日）在全球媒體面前爆發口水戰，讓外界震驚。對此，美國財長貝森特（Scott Bessent）表示看法，認為澤倫斯基在白宮言論是「歷史上最大的外交烏龍」之一。

綜合媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基2月28日赴白宮與美國總統川普會面，原本雙方要簽署礦產協議，但因俄烏戰爭議題爆發激烈爭執，導致會談提前結束，澤倫斯基憤而離開。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日接受外媒採訪時，把澤倫斯基上週五對白宮的訪問描述為「不可接受的（unacceptable）」，認為與一個不想達成和平協議的領導人達成經濟協議是非常困難的，並稱澤倫斯基破壞了「絕佳礦產交易（antastic minerals deal）」。

另外，對於澤倫斯基在白宮指擬議中的礦產協議，不足以阻止俄羅斯的進一步侵略，稱烏克蘭可以同意，但還不夠等言論，貝森特表示震驚，批評澤倫斯基缺乏對美國的尊重，並將澤倫斯基的言論稱為「歷史上最大的外交烏龍」之一。

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