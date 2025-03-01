台積電收購是「糟糕想法」英特爾4名前董事發文說理由

英特爾的四位前董事聯手撰文表示，台積電若收購英特爾代工是一個「糟糕的想法」，並建議將英特爾製造業務剝離給一家由美國投資者擁有的獨立公司。（彭博，本報合成）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有關市場和媒體傳言川普政府可能推動英特爾和台積電成立合資企業來接管英特爾的製造產能，對此，英特爾的四位前董事在美國《財富》雜誌上撰寫專欄文章，解釋說這是一個「糟糕的想法」（ terrible idea），並建議將英特爾製造業務剝離給一家由美國投資者擁有的獨立公司。

英特爾擁有價值約1080億美元的半導體生產設施。這些設施遍布美國，包括亞利桑那州、新墨西哥州和俄勒岡州，還有一個位於俄亥俄州的設施正在開發中。此外，英特爾在以色列和愛爾蘭也有工廠。川普政府否認參與其中，並表示不歡迎台灣公司接手英特爾工廠。台積電管理階層也否認有興趣控制英特爾的製造產能。

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英特爾前董事大衛·尤菲（David B. Yoffie，哈佛商學院教授，擁有豐富的高科技商業戰略背景）、里德·亨特（Reed Hundt，前聯邦通信委員會主席）、查琳·巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky，律師，前美國貿易代表），以及詹姆斯·普拉默（James Plummer，史坦福大學院長），都反對製造產能交給台積電的想法，並呼籲將其分拆並出售給一群西方投資者。

前董事們認為，由台積電控制的半導體產業有重大風險，將尖端半導體生產集中在美國的一個外國實體之下，可能會形成近乎壟斷的局面，從而削弱美國科技公司的力量。

四位前董事指出，雖然蘋果、超微和輝達等公司都依賴台積電，但它們仍受益於三星代工廠在市場上創造的競爭壓力，如果英特爾代工廠取得成功，它們也將得到英特爾代工廠的支持。

英特爾對台積電幾乎沒有競爭力，因為它只有兩個生產製程可用。然而，一名前董事表示，如果英特爾完全消失，美國公司的議價能力可能會下降。

英特爾前董事們認為，英特爾更具策略性的方法是將製造部門與設計業務分開。事實上，他們甚至表示，美國政府應該要求該公司剝離其生產業務並將其出售給西方私人投資者集團。

從理論上講，將英特爾的製造業務剝離給獨立公司聽起來是個可行的想法。然而，巨大的技術和商業障礙可能會阻礙這一目標的順利實現。

事實上，英特爾的半導體生產晶圓廠鏈成本約為1080億美元，要找到一個願意以合理的價格購買這些製造資產的投資者將會很困難，因為1000億美元的併購交易並不常見。

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