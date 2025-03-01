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職場上哪些名字的人最成功 排行榜出爐

2025/03/01 20:42

根據一項最新報告排名，擁有某些名字的人在職場上最成功。（示意圖，彭博）根據一項最新報告排名，擁有某些名字的人在職場上最成功。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕企業職場上成功的領導層與姓名有關嗎？根據一項最新報告排名，擁有某些名字的人在職場上最成功。

Resume.io的一項新調查分析3000多個LinkedIn個人資料，以了解一個人的名字對成為公司領導層有何影響。事實證明，有些名字在公司權威職位角色中出現的頻率比其他名字更高。

該研究發現，美國高階管理職位人員的姓名，從執行長到經理，結果發現約翰（John）是「商界最成功的名字」；麥可（Michael）位居第二，大衛（ David）位居第三。羅伯特（Robert）和馬克（Mark ）按出場次數排名第四和第五。

名叫約翰的人擔任的CEO職位最多，而名叫麥可的人則主要擔任CFO職位。同時，大衛 （David） 是經理們很熟悉的名字。

Resume.io的認證職業教練兼專家奧古斯丁（Amanda Augustine）表示，該報告「凸顯企業領導層的長期趨勢」。

奧古斯丁說：某些名字在有權有勢的人中出現得更頻繁，反映了更深層次的社會和工作場所偏見。雖然技能和經驗是決定成功的因素，但無意識的偏見會影響招聘和晉升決策，傾向喜愛那些擁有典型的美國男性名字的人。

研究發現，美國高階管理職位人員的姓名，從執行長到經理，結果發現約翰（John）是「商界最成功的名字」；麥可（Michael）位居第二，大衛（ David）位居第三。（取自網路）研究發現，美國高階管理職位人員的姓名，從執行長到經理，結果發現約翰（John）是「商界最成功的名字」；麥可（Michael）位居第二，大衛（ David）位居第三。（取自網路）

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