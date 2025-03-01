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Costco的秘密武器 專家算出它比熱狗利潤還多

2025/03/01 19:21

Costco採取與其他超市執行長相反的策略，即盡可能降低利潤率或提供更多價值。（資料照，美聯社）Costco採取與其他超市執行長相反的策略，即盡可能降低利潤率或提供更多價值。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國好市多Costco如何能在盡可能降低利潤率，以及提供更多價值服務下獲得可觀的營收，Rask Invest的首席投資長暨創辦人歐文·拉什凱維奇（Owen Raszkiewicz）在媒體指出Costco的秘密武器，那就是可觀的「會員費」收入。

歐文統計，如果將Costco銷售產品的成本，包括商品成本和銷售、一般及管理成本加起來，該公司的核心超市業務的利潤率僅為1.7%。除了所有指標持續成長外，Costco非常重要的「會員費」，每年能帶來48億美元的收入。

歐文計算後，得出的結論是，Costco通過出售65美元的年度會員資格賺取的利潤，比出售的熱門商品熱狗賺取的利潤還要多。

Costco執行長Ron Vachris採取與其他超市執行長相反的策略，即盡可能降低利潤率或提供更多價值，例如更大的尺寸商品。

Costco的目的是為讓消費者進場購物，一旦會員進入倉庫，他們就會從Costco降低、而不是提高價格的激勵措施中獲得巨大利益。

隨著時間的推移，Costco的產品購買力越來越強，這種由購物者資助的商業模式，變得越來越令人印象深刻 。正因為如此，Costco吸引了越來越多的會員 ，增加業務量和購買力。

自2014年以來，會員費已上漲100%。如今，Costco已成為價值4650億美元的巨頭企業。

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