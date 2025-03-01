川普關稅威脅引爆搶銅大戰 交易商急從倫敦運銅回美套利

繼黃金從英國運回美國套利之後，銅成為最新標的。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼黃金從英國運回美國套利之後，銅成為最新標的，主要是川普2月26日下令商務部研究是否對銅徵收關稅之後，美國市場銅價與世界其他地區的價差急劇擴大，交易商急從倫敦金屬交易所運銅回美套利，短短一週等待離庫的銅從1萬噸激增至10.2萬噸，創2021年以來新高。

《金融時報》1日報導，川普計劃於 3 月 12 日對所有鋼鐵和鋁進口徵收25% 的關稅，還下令對美國的進口銅啟動傾銷調查，為進口銅徵收關稅奠定基礎，由於美國進口商競相增加庫存，導致金屬市場扭曲，增加銅轉移到美國的套利機會。

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2月紐約商品交易所基準銅期貨較倫敦銅期貨的溢價躍升至每噸 1000 多美元，直到2月28日才降至每噸 600 美元左右。

倫敦金屬交易所的數據顯示，由於貿易商準備在徵收關稅之前將銅運送到美國，等待離庫的銅庫存達到 2021 年以來的最高水準。倫敦金屬交易所全球倉庫網路中等待運出的銅量上週三（2/26）攀升至 10.2萬噸，為 2021 年底以來的最高水準，較前一週同期的 1萬噸呈現大幅增長，相當罕見。

三菱日聯金融集團（MUFG）分析師 Ehsan Khoman 表示，等待從倫敦金屬交易所倉庫出貨的銅，主要位於亞洲的倉庫中，包括韓國、台灣和新加坡，並且「很可能運往美國」。

隨著交易商紛紛將銅從倫敦交易所運往美國，紐約商品交易所（Comex）倉庫的銅庫存，達到2019年初以來最高水準。

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