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大外宣？DeepSeek宣稱「理論上」淨利率高達545％

2025/03/01 17:38

中國新創公司DeepSeek宣稱，「理論上」淨利率可達545％。（彭博）中國新創公司DeepSeek宣稱，「理論上」淨利率可達545％。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek今年1月底推出的人工智慧模型，標榜「低成本」、性能又與OpenAI最領先的AI模型相媲美，一度造成輝達等大型科技類股暴跌。隨後遭到諸多質疑，還引發用戶個資「被送中」疑慮，已有多個國家禁止公部門設備使用。沒想到，3月1日DeepSeek又發布一些財務數據，宣稱「理論上」淨利率可達545％，並加上「免責聲明」。

《彭博》1日報導，中國新創公司DeepSeek披露了部分財務數據，其利潤率或超過成本的5倍。DeepSeek在社群平台X表示，其V3和R1模型以2月最後一天24小時內的推理成本與銷售額估算，理論上利潤率達到545%。

DeepSeek所公布的推理成本包括使AI模型實時運作所需的算力、電力、數據存儲和其他資源。

不過，DeepSeek在GitHub上提供的詳細訊息加上「免責聲明」，聲稱因各種原因，其實際數字遠低於545%，包括只有一小部分服務實現獲利，且在非繁忙時段提供折扣，這些成本也未計入建立模型所需的所有研發和訓練費用。

報導稱，這些令人驚訝的利潤率只是「假設性」，但在AI初創公司及其模型的獲利能力成為投資者熱門話題的時候，DeepSeek所披露數據格外引人注目。

報導指出，從OpenAI 到Anthropic PBC，各公司都在嘗試各種收入模式，從訂閱制到按使用量收費再到收取許可費，以打造更複雜的AI產品，投資人卻對這些商業模式及其投資回報提出質疑，引發獲利可行性的討論。

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