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麥當勞CEO做出3大預測 消費者擦亮眼了

2025/03/01 17:07

因應消費者對蛋白質的需求，麥當勞會將漢堡、雞肉、魚片和其他產品「完美搭配」。（路透）因應消費者對蛋白質的需求，麥當勞會將漢堡、雞肉、魚片和其他產品「完美搭配」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕麥當勞執行長克里斯·肯普欽斯基（Chris Kempczinski ）對速食業今年的趨勢做出三點預測，點出消費者的需求和企業的因應之道。

肯普欽斯基預測今年該行業將出現的三大趨勢都集中在食品和技術。他在Instagram上發布的影片中對此進行詳細描述。

首先是，肯普欽斯基認為蛋白質將成為一種大趨勢，人們希望增加蛋白質的攝取量。他指出麥當勞會將漢堡、雞肉、魚片和其他產品「完美搭配」。

第二個預測是，速食快餐業將更依賴人工智慧（AI）。

肯普欽斯基表示：每個人都在談論人工智慧，人工智慧在我們的業務中確實有很多應用。我們有許多團隊正在研究如何利用人工智慧為我們的客戶、為機組人員提供更好的體驗。
麥當勞先前已與Google、Cognizant 等公司簽署合作協議，在其營運中利用人工智慧、雲端運算和其他技術。

第三個預測是，速食愛好者「將會看到一些有趣的醬料」上市。他說：「辛辣口味總是很流行。我想你可能會看到一些蜂蜜或一些甜食」；「但據我估計，到2025年，醬料也將成為一種流行趨勢。 」

麥當勞過去曾嘗試過各種醬料。去年夏天，它推出了限時大蒜醬。 2023年還限時推出甜辣果醬醬和曼波醬。

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