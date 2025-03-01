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IBM再關中國研發部門 1800人丟飯碗

2025/03/01 16:43

IBM計畫3月底前關閉IBM（中國）投資公司。（路透）IBM計畫3月底前關閉IBM（中國）投資公司。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國科技巨頭IBM繼去年裁員1600名中國系統實驗室與中國開發中心各地員工後，近日再度關閉成立32年，主要負責管理中國研發業務的IBM（中國）投資公司及其分公司。

IBM（中國）投資公司2月28日透過電子郵件表示，該公司執行中國開發的任務已完成，因此將中止運作。

被稱為「藍色巨人」的IBM將透過另一實體：IBM（中國）有限公司持續其中國業務。IBM（中國）投資公司1992年註冊，8年後IBM（中國）成立。在地緣政治不確定下，西方科技巨頭紛紛削減其中國業務。

最早披露該消息的中國媒體界面新聞指出，IBM計畫3月底前關閉IBM（中國）投資公司，目前北京辦公室已在拆除相關辦公設備。一名不具名的員工稱，該公司有1800員工，分佈在北京、上海、大連等城市，主要負責研發和測試，去年已裁員1600人，多數留下的員工今年初也已離職，約數十名尚未簽署離職協議。

IBM財報顯示，2024上半年，來自中國的營收下降5個百分點，而其全球營收則成長1個百分點。

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