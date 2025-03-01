北京也害怕這兩點 要求AI領袖專家不要赴美

美國和中國正陷入全球人工智慧競賽。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中科技戰惡化，根據《華爾街日報》引用知情人士報導，中國政府相關部門正指示該國頂尖人工智慧企業家和研究人員避免前往美國，因為當局擔心出國的中國人工智慧專家可能會洩漏有關國家進步的機密資訊或遭美拘留。

路透引述報導指出，北京當局擔心企業高層可能被美拘留，並被用作中美談判的籌碼，防止川普第一任政府期間要求加拿大拘留華為首席財務長孟晚舟的情況重演。

請繼續往下閱讀...

在地緣政治緊張局勢日益加劇的時代，中國尋求建構經濟堡壘，國家領導人希望其科技產業能更加自給自足。

科技業人士表示，並沒有徹底禁止旅行，而是聽取了中國最大科技中心上海、北京和浙江等地相關部門的指導。知情人士說，這些部門不鼓勵本地人工智慧和機器人等其他戰略敏感產業領導企業的高階主管前往美國和美國的盟友，除非緊急情況。不管怎樣，選擇前往的高管都被要求在離開前報告他們的計劃，並在返回後向當局簡要匯報他們做了什麼以及會見了誰。

美國和中國正陷入全球人工智慧競賽，中國新創公司DeepSeek最近推出了人工智慧模型，聲稱可以與OpenAI和 Alphabet Inc 美國行業領導者相媲美或超越它們。

白宮和代表政府處理媒體詢問的中國國務院新聞辦公室，沒有立即回應媒體的置評請求。

中國國家廣播電台週六報導，中國國家主席習近平週五在中共高層會議上表示，要提高中國的整體安全水平，包括網路安全和人工智慧領域。

據報導，中國國家主席習近平對其他政治局成員表示：要把維護國家政治安全放在第一位。上個月，中國領導人與世界第二大經濟體科技領域的一些科技大老舉行一次罕見的會議，敦促他們展示才華，對中國模式和中國市場的力量充滿信心。

據報導，DeepSeek創辦人梁文峰拒絕今年2月參加巴黎人工智慧高峰會的邀請。《華爾街日報》也補充，另一位中國大型人工智慧新創企業的創辦人去年按照北京方面的指示取消了原定的美國之行。

對於中國企業家來說，公開與美國或美國知名人士交往可能會引發北京當局的審查，或因暗示他們違反了官方政策而激怒政府。阿里巴巴聯合創辦人馬雲的例子，就說明了企業家搶北京風頭的風險。川普曾稱讚馬雲是一位「偉大的企業家」。多年後，北京對馬雲和他的科技帝國進行了嚴厲打擊。

歐亞集團新興技術分析師陸曉孟（音譯，Xiaomeng Lu）表示，中國政府可能擔心透過美國公司的收購或授權而失去中國自主研發的技術。她說，另一個令人擔憂的問題是人才流失，因為近年來許多富有的中國人已經移居海外。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法