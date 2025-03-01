加密貨幣大逃殺市值噴掉34兆 比特幣大戶喊話賣腎也要死守

比特幣2月大幅回檔，拖累加密貨幣市場。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普對加密貨幣持友好的立場所引發樂觀情緒正在消散。根據最新數據，加密貨幣市值已從去年12月17日的3.72兆美元（約台幣122兆）峰值跌至2.67兆美元（約台幣87.5兆），蒸發1.05兆美元（約台幣34.4兆）。知名比特幣大戶「Strategy」執行長賽勒（Michael Saylor）在社群平台發文宣稱，「如果有必要的話，賣腎也要死守比特幣」，以此表明對比特幣長期價值的樂觀信念。

綜合《華爾街日報》等外媒報導，川普對美國主要貿易夥伴徵收關稅，引發市場對通膨加速上升的擔憂，投資人對風險投資的興趣降溫。比特幣 2 月下跌22%，光是上週就跌了將近 18%，均創 2022 年以來最差表現。

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此次回檔導致今年購買比特幣的投資人損失慘重。自 1 月初以來，平均購買價格為 9萬7880 美元，而比特幣上週五（2/28日）早盤一度跌破 8萬美元大關，當日最低觸及7萬8239美元，普通買家損失約 18%。

比特幣大幅下修，拖累整個加密貨幣市場，根據CoinMarketCap的最新數據顯示，加密貨幣市值已從去年12月17日的3.72兆美元峰值跌至2.67兆美元。

Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（法新社）

知名比特幣大戶、美國軟體公司「Strategy」（原名微策略，MicroStrategy）執行長賽勒則在社群平台X上發推稱，「如果有必要的話，賣腎也要死守比特幣」。網友幽默回應，「我已經賣掉了我的一個腎臟，我需要另一個維持生命」。還有人對於比特幣近期崩跌感到悲觀，直言：「我敢打賭，以前有人嘗試這樣做，最終仍然被清算了」。

比特幣在台北時間3月1日15點49分，暫報8萬4921美元，過去24小時漲幅7.19%，同時段最低觸及7萬8337美元，最高為8萬6595美元。

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