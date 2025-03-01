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Skype謝幕！外媒盤點4大從地表消失的科技產品 IE瀏覽器退場日本最崩潰

2025/03/01 14:49

微軟2022年6月開始對IE瀏覽器停止支援，有南韓工程師為其訂製「實體墓碑」哀悼。（路透）微軟2022年6月開始對IE瀏覽器停止支援，有南韓工程師為其訂製「實體墓碑」哀悼。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著微軟Teams 和 Zoom 等產品取代一代通訊霸主Skype，這個曾擁有數億用戶的通訊軟體將在5月5日走入歷史。外媒也盤點4大已從地球表面消失的知名科技產品，包括微軟的 Internet Explorer（IE瀏覽器）、Apple Newton、PalmPilot及知名機王黑莓機。

《Marketwatch》報導，微軟宣布將於5月5日終止Skype服務，風靡全球20年多的通訊軟體即將正式走入歷史，將以Microsoft Teams取代。

倫敦貝葉斯商學院（Bayes Business School）研究與創新副院長Feng Li，透過電子郵件表示，一些市場領導者失敗是因為競爭對手推出更好的產品，但越來越多的市場領導者出乎意料失敗，則是因為低估用戶的變化速度。

他直言，Skype「發展緩慢、介面笨拙，未能跟上基於應用程式的無縫體驗（如WhatsApp、Zoom和FaceTime），早在微軟放棄Skype之前就已經過時了。

報導稱，除了Skype謝幕外，科技業有一座巨大的墓地，上面散佈著一些未能發展或被矽谷及其他產品取代的舊時產品墓碑（tombstones）。

這些已從地表消失的科技產品及消費性電子產品包括：微軟的 Internet Explorer（IE瀏覽器）、知名機王黑莓機，還有2款PDA產品是PalmPilot、Apple Newton，這些產品都已成為時代的眼淚。

其中，曾是全球市佔率最高的微軟IE瀏覽器，於美國時間2022年6月15日起正式退場，當時外媒就指出，日本有近半數的公司仍在使用IE瀏覽器，預估是IE退場後受衝擊最大的國家。

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