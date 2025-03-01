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日本潛艦電池機密技術疑外洩給華為！經濟產業大臣允諾調查

2025/03/01 14:52

日本APB公司應用在潛艦上的新世代全樹脂電池機密技術，被踢爆可能洩漏給中國華為。（路透）日本APB公司應用在潛艦上的新世代全樹脂電池機密技術，被踢爆可能洩漏給中國華為。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣越前市APB公司應用在潛艦上的新世代全樹脂電池機密技術，被踢爆可能洩漏給中國華為，日本經濟產業大臣武藤容治已允諾會對此展開調查。

《產經新聞》報導，日本眾議員福島伸享2月27日在眾院預算委員會上表示，發明全樹脂電池的堀江英明，離開日產汽車後於2018年創辦APB公司，朝新世代電池量產的方向努力，並和川崎重工一起研究如何應用在潛艦上。

不過，APB最大股東三洋化成工業，於2022年11月將所持股票賣給以半導體業務為主的TRIPLE－1，該公司的董事和中國關係密切，並且相當關心全樹脂電池的發展情況，還曾在電郵內指稱中國也在進行類似研究。

2023年3月，TRIPLE－1派出董事陪同華為數名工程師，前往APB工廠進行參觀，期間華為工程師對於電池材料、生產設備頻頻發問，此後董事也不斷詢問詳細技術內容，疑似將機密訊息洩露給中國。

福島伸享憂心，若電池機敏資料被外洩出去，將對中日軍事實力造成影響，並懷疑TRIPLE－1有可能涉及了間諜行為，日本警察廳、公安調查廳對此將展開調查。

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