只剩5天！9-10月千萬發票5張未領 消費地點看這裡

財政部提醒，9-10月千萬發票兌獎期限至3月5日。 （記者鄭琪芳翻攝）（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！去年9-10月期統一發票，領獎期限只到3月5日（週三），但本期統一發票1000萬元特別獎仍有5張未領，包括新北市鶯歌區鶯桃路172號美廉社花54元買飲料等。財政部提醒，趕快確認發票是否都對完了？中獎發票領了沒？千萬不要讓財神爺擦身而過。

根據財政部統計，去年9-10月期統一發票，千萬大獎還有5張未領，包括：台北市萬華區梧州街29號萊爾富買食品等100元（雲端發票）、新北市板橋區雙十路3段54號全家便利商店買飲品等173元（電子發票證明聯）、新北市鶯歌區鶯桃路172號美廉社買飲品54元（電子發票證明聯）、高雄市鳳山區文龍東路700號????師傅買食品等105元（電子發票證明聯）、花蓮縣花蓮市和平路581號遠東百貨愛買購買物品等479元（電子發票證明聯）。

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財政部表示，去年9-10月統一發票領獎期限至3月5日止，請中獎人盡速出面領獎，逾期將無法兌領。財政部指出，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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