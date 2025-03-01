94歲巴菲特精心布局！專家揭波克夏接班計劃「背後玄機」

如今已94歲高齡的巴菲特深知，波克夏的「巴菲特時代」即將結束，因此他一直在細心規劃自己的交棒計畫。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「股神」稱號的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特（Warren Buffett），在上週六（2月22日）公布了年度致波克夏股東信。巴菲特在信中透露：「我今年94歲，阿貝爾（Greg Abel））再過不久就會取代我出任執行長，屆時年度股東信將由他執筆。」專家分析，巴菲特可能會在今年5月波克夏年度股東大會上，宣布交接計劃，而巴菲特也透過一些舉動替阿貝爾鋪路，如強化波克夏的現金儲備，並透過信託基金設下嚴格管理機制，以確保波克夏不會因他的離世而陷入動盪。

《商業內幕》報導，巴菲特自1965年接掌波克夏以來，穩步收購了大量企業，將其打造成市值破1兆美元的龐大控股公司。然而如今已94歲高齡的巴菲特深知，「巴菲特時代」即將結束，因此他一直在細心規劃自己的交棒計畫。巴菲特已多次向股東明確表示，他的領導時間所剩無幾。他不僅極力推薦阿貝爾，同時還採取措施，確保自己的財富不會在他離世後被濫用。

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德拉瓦大學溫伯格公司治理中心主任坎寧安（Lawrence Cunningham），撰寫過多本有關巴菲特和波克夏的書籍，他對《商業內幕》表示，對於傳奇CEO領導的企業來說，接班計畫是最重要的公司治理課題。」他大讚波克夏的接班計畫是這方面的典範，但卻未受到應有的關注。這不僅為阿貝爾的接班鋪平了道路，也讓股東做好了心理準備，準備迎接一個沒有「控制股權股東」（巴菲特）的波克夏。

巴菲特在致股東信中指出，當市場機會湧現時，阿貝爾展現出的果斷與判斷力，與孟格（Charlie Munger）如出一轍，足以證明阿貝爾有能力承擔這項重任。而早在去年股東大會上，巴菲特就曾半開玩笑地表示：「各位應該不用等太久，就會看到管理層的變動了。」

在阿貝爾接手之前，巴菲特的資產配置策略似乎顯示出，他正在創造一個理想的交接環境。馬里蘭大學財務學教授卡斯（David Kass）表示，波克夏持有3340億美元的現金儲備，或許是巴菲特刻意為阿貝爾留下充裕的資本，以讓阿貝爾之後能夠自由調度資金，執行自己的投資策略。

過去幾年來，巴菲特與其投資團隊已陸續清倉一些長期持有的股票，例如 通用汽車（General Motors）和寶僑（P&G），並在過去2年間累計淨拋售1580億美元的股票，讓波克夏的現金儲備達到歷史新高。這不僅讓阿貝爾未來擁有足夠的資金進行投資，甚至可能實現巴菲特長年來夢寐以求的巨額收購案。雖然波克夏的這些動作，可能與當前市場估值過高有關，但另一個關鍵因素，或許是巴菲特希望給阿貝爾留下足夠的「彈藥」，讓他能夠按照自己的判斷來布局投資。

巴菲特也透過了信託基金設下嚴格管理機制，以確保波克夏不會因他的離世而陷入動盪。巴菲特去年就透露，當他離世後，他在波克夏的14%股份（目前市值超過 1500 億美元），將全數進入一個信託基金，由巴菲特的3名子女擔任受託人，並且必須達成一致共識才能決定如何運用這筆資金。

此舉不僅能避開高額遺產稅，更能防止激進投資者收購巴菲特留下的股份，迫使波克夏分拆。早在2016年，巴菲特就曾說過：「波克夏對我來說，就像一幅未完成的畫，而這幅畫的畫布是無限的。」這展現出他的願景，也就是即便有一天巴菲特不再掌舵，波克夏依然會按照他的理念運作。

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