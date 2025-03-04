LTN經濟通》東協半導體大國 悄悄崛起

馬來西亞憑藉其地緣政治的優勢，以及在封裝測試供應鏈的厚實基礎，近年逐漸在半導體全球供應鏈中崛起。（彭博）

大馬檳城70年代即建自貿區 吸引大廠進駐

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體如今被視為重要戰略物資，世界各國紛紛爭相推動半導體產業發展，美國和中國從貿易戰一路延伸至晶片戰的爭端，所帶來的地緣政治風險崛起，更讓半導體產業的重要性，被提升為國家安全等級，最近幾年來，位於東南亞的馬來西亞，憑藉其地緣政治的優勢，以及在封裝測試供應鏈的厚實基礎，正接納尋求從中國轉移業務的美國和歐洲公司，台灣的封測、設備業者也紛紛插旗，這讓馬來西亞成為全球晶片供應鏈中的關鍵環節，以及全球半導體大廠的避風港。

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《紐約時報》曾報導，美國半導體巨頭英特爾（Intel）以及德國晶片製造商英飛凌（Infineon），分別在馬來西亞投資了約70億美元（約2316億元新台幣），輝達 （Nvidia） 也正在與馬來西亞的公用事業集團合作，耗資43億美元（約1422億元新台幣）開發人工智慧（AI）雲端和超級電腦中心。德州儀器（Texas Instruments）、愛立信（Ericsson）、博世（Bosch ）和科林研發（Lam Research）也都擴大了在馬來西亞的業務。

奧地利科技巨頭奧特斯（AT&S）也是眾多決定遷入或擴大在馬來西亞投資的歐美晶片企業之一，儘管奧特斯在奧地利、印度、南韓，以及奧特斯最大的生產設施所在地中國，都有設廠，但奧特斯執行長格斯登美爾（ Andreas Gerstenmayer）坦言，公司在中國投資20年後，需要實現業務多元化。他並指出，馬來西亞在半導體後端製程（back end）方面的經驗，是主要吸引投資的因素之一。

報導指出，東南亞在南海地區的戰略地位，以及與美中長期的經濟聯繫，使得該地區成為一個極具吸引力的建廠地點，雖然泰國、越南等國也大力吸引半導體公司的進駐，不過馬來西亞有個先行優勢，就是1970年代時就抓住了科技浪潮帶來的機會，在檳城峇六拜（Bayan Lepas）建立了自由貿易區，除了提供外資特定免稅專案外，也修建了工業園區、倉庫及道路，使英特爾與Litronix等國際大廠紛紛進駐。

另一方面，馬來西亞大部分人口會說英語，較廉價的勞動力，以及政權相對穩定，擁有半導體後端製造的經驗等，都是讓馬來西亞在東南亞國家競爭中脫穎而出的因素。

馬來西亞在檳城峇六拜建立了自由貿易區，吸引外資進駐。（彭博）

總理安華 對半導體企圖心強

馬來西亞政府希望藉由一系列政策，來爭取更多投資金額，並把眼光鎖定半導體上游。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）2024年5月宣布「國家半導體戰略」（NSS），這是項分成3個階段、5大核心目標的全面計劃，3個階段分別是：建立基礎、走向前端與前端創新；5大目標分別是：投資、公司成長、研發中心、培訓和財務支持。

第1、主要確保第1階段至少獲得5000億令吉（約3.92兆元新台幣）的投資，重點關注在國內直接投資（DDI）於積體電路（IC）設計、先進封裝與製造設備上，以及專注於晶圓廠和製造設備的外國直接投資（FDI）。

第2、馬國政府希望能在設計與先進封裝領域，建立至少10家馬國企業，創造10億至47億令吉（約78.49億至368.9億元新台幣）營收，另外還有至少100家半導體相關馬國本土企業，創造接近10億令吉營收，為國內員工創造更高薪資。

第3、將馬來西亞打造成全球公認的半導體研發中心，並擁有世界一流的大學、企業研究中心，和整合馬來西亞和國際頂尖人才的卓越中心。第4、馬國打算在未來5至10年內，培訓6萬名馬來西亞工程師，來組成高技能半導體勞動力。第5、提供不低於250億令吉（約1962億元新台幣）的財政支持與針對性激勵，確保NSS得以順利落實並運作。

馬來西亞的戰略定位，也是NSS的核心支柱之一。作為一個「中立、非結盟」的地區，馬來西亞能夠成為分散與多元化的半導體供應鏈的關鍵地點，以減少地緣政治風險與供應鏈脆弱性。

馬來西亞的「國家半導體戰略」（NSS），是項分成3個階段、5大核心目標的全面計劃。圖中為馬來西亞首相安華，圖右為英飛凌執行長哈奈貝克（Jochen Hanebeck）。（彭博）

馬來西亞已是全球第6大半導體出口國

目前，馬來西亞已是全球第6大半導體出口國，占據全球半導體組裝、測試和封裝（ATP） 市場13%的比例，貢獻全球半導體產量7%，美國更有高達23%的晶片是在馬來西亞生產的。

只是《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》一書的作者米勒 （Chris Miller）認為，馬來西亞在美中科技戰中的中立立場，在未來恐怕會面臨越來越大的挑戰。他今年1月在馬來西亞經濟論壇（FEM2025）上指出：「地緣政治格局既帶來機會也帶來風險，但對於作為戰略性產業的半導體產業來說，要保持中立並不容易。」

米勒表示，馬來西亞半導體產業近年的投資熱潮，部分原因正是其中立立場，所帶來的吸引力，但挑戰在於，美國和中國正在日益加強對半導體供應鏈的干預，採取更具侵入性的貿易措施。舉例來說，美國正在規範美國製晶片製造設備的使用方式，即便這些設備被安裝在台灣；同時，中國也在加強對關鍵礦產出口的管制。米勒解釋稱：「如果1個國家從中國進口這些關鍵礦產，那麼該國甚至不被允許將其出口至某些特定國家，比如美國。」

米勒表示，美國和中國2個超級大國，越來越多將政治介入全球供應鏈，即便涉及第3方國家，這種趨勢也將持續相當長的一段時間。「這意味著，要維持中立將變得越來越困難，因為多個國家都在試圖影響供應鏈的結構，並利用其企業、技術及原材料的影響力，來施加不同形式的政治影響力。」

米勒認為，雖然這並不代表馬來西亞完全無法維持中立， 但這將是一條充滿挑戰的道路。「我們需要深入思考，如何真正做到中立？當中國與美國對某一議題持不同立場時，馬來西亞又該如何抉擇？」

《晶片戰爭》作者米勒認為，馬來西亞在美中科技戰中的中立立場，在未來恐怕會面臨越來越大的挑戰。（資料照）

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