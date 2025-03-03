LTN經濟通》川普澤倫斯基翻臉 都是為了它？

稀土礦場裡的礦石。（路透）

稀土為飛彈、電動車關鍵材料 美國高度依賴進口

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日美國總統川普向烏克蘭提議「稀土換美援」，但雙方先前就因協議談不攏鬧僵。2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮的1會談，更是從原本的以禮相待變成口角衝突。究竟稀土有何魅力，能讓川普念念不忘？甚至為此在公開場合百般施壓。

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「稀土」（rare earths），指的是17種關鍵金屬元素，能製造強力磁鐵，用於電動車、手機、飛彈系統等重要科技產品。這些元素幾乎無可取代，因此被美國列為關鍵礦產，對國防、航太、綠能產業來說，都是不可或缺的資源。

在美國地質調查局則列出50種重要礦物中，就包括幾種類型的稀土，以及鎳和鋰，值得注意的是，美國對於其中41種的進口依賴程度達50%到100%。

只不過目前中國是世界上最大的稀土和其他許多礦物的關鍵生產國，中國佔全球稀土產量的60%至70%，還掌握近90%的加工能力，且美國依賴的進口稀土品項，中國是其中29種的最大生產國。

中國是世界上最大的稀土和其他許多礦物的關鍵生產國。（路透檔案照）

中國稀土產量全球第一

根據美國地質調查局（USGS）數據顯示，全球稀土排行，中國排行第1，緊追在後的是巴西、印度、澳洲，以及俄羅斯。但就美中緊張關係來看，美國不可能依賴中國，因此近年來，美國積極尋求供應鏈多元化，並投資澳洲、加拿大及非洲的稀土生產，以降低風險。

中美科技戰與貿易戰越演越烈，外媒分析，美國對控制稀土生產的興趣，目的就是與中國競爭，這些稀土對先進技術很重要，從電動車到軍事設備都離不開它們。

多年來，中國一直在努力發展在關鍵礦產的開採和加工方面的全球主導地位，美國不得不進口大量商業和軍事用途的關鍵礦產，以免無法與中國抗衡。

1份統計顯示，自2017至2023年間，全球稀土開採約以年複合成長率（CAGR）17.8%成長，其中中國開採的年複合成長率約為14.7%，2023年更是開採24萬噸稀土氧化物占全球67.9%產量。也因此，而非中國家如美國、緬甸、澳洲等開採更加積極，力圖降低對中國的依賴。

2017年，關鍵礦產就已被川普盯上。（彭博資料照）

奪取海外礦源 已成川普核心外交政策

至於為什麼川普會想要搶下稀土？他說：「我想要保障稀土安全。」早在2017年，關鍵礦產就已被川普盯上，當時在第1個任期裡，他就簽署了1項相關行政命令，而後拜登上任，這些礦產也同樣引起了他的注意。

在要求要索取烏克蘭的稀土之前，川普曾談到要收購格陵蘭島和加拿大的礦產。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，川普對加拿大礦產的關注，意味著他吞併加拿大的威脅「不是說說的」。

從海外奪取礦產資源已成為川普的一項核心外交政策目標。據美國能源部稱，關鍵礦產是對能源技術至關重要的非燃料物質，並且存在供應鏈中斷的高風險。

也因此，近期媒體報導，川普要求烏克蘭交出稀有礦產，做為基輔從美國前總統拜登（Joe Biden）政府獲得戰時援助的回報。

烏克蘭擁有歐盟列出的30種關鍵礦產中的21種，佔全球儲存量約5%，只不過許多含有這些元素的地區位於烏克蘭結晶地盾層的南部，主要是在亞速海（Azov Sea）地區，目前這些領土大部分已被俄羅斯佔領，俄占區的礦藏價值約達3500億美元，所以這也是為何川普想要介入俄烏衝突的原因。

只不過考量西方國家對俄羅斯的制裁政策，美國是否會接受此合作仍存在高度不確定性。

川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮的會談。（美聯社檔案照）

美烏礦產資源協議簽署儀式被取消

烏克蘭與美國協議是否真的會達成，雖然外媒報導基輔寄望這將成為烏克蘭的安全保障，但據28日當天消息，川普與澤倫斯基在白宮對話後半互批，川普和范斯嚴厲批評澤倫斯基沒有對美國的支持表現出足夠的感激，並大聲疾呼，指責澤倫斯基在烏克蘭遭入侵超過3年的情況下，「正在拿數百萬人的生命做賭注」。

澤倫斯基則要川普訪烏克蘭了解真實戰況，認為美國對俄羅斯立場太軟。而白宮官員稱，在交談結束後，美烏雙方領導人走進不同的房間，川普下令要求澤倫斯基離開，澤倫斯基提出抗議並希望繼續談判但被拒絕，雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式被取消。

歐洲方面對於美烏達成這樣的交易也有顧慮。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）先前批評川普的提議「自私自利、只顧自己」，認為烏克蘭資源應優先用於該國戰後重建而非「廉價出售」。中國媒體分析指出，歐洲的稀土也嚴重依賴進口，假設烏克蘭的稀土等礦產資源被美國壟斷，歐洲在綠色轉型和國防工業上將進一步受限，而這顯然不是歐洲希望看到的。

隨著各國對綠能科技與關鍵材料需求不斷增長，這場圍繞稀土供應的地緣經濟競爭，將會持續發展。

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