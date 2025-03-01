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黃金跌慘了！創3個月來最大單週跌幅

2025/03/01 08:29

週五（28日）黃金價格下跌。（彭博資料照）週五（28日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（28日）黃金價格下跌，創去年11月以來最大單週跌幅，係因美國通膨數據符合預期，美元維持在兩週高位附近。

現貨黃金下跌1%，至每盎司2846.19美元，黃金本週下跌3.1%，為去年11月以來最大單週跌幅；4月交割的黃金期貨價格下跌1.6%，至每盎司2848.50美元。

《路透》報導，Kitco Metals高級市場分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示：「我認為影響黃金和白銀市場的主要因素，是獲利了結交易延續了一週，以及強勁的美元指數。」

由於投資人對川普總統的政策可能帶來的價格壓力保持謹慎，華爾街主要股指開盤表現低迷。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「股市的損失加劇了對黃金的去槓桿壓力，導致黃金在週一創下歷史高點後市場開始拋售的行為持續進行。」

1月個人消費支出（PCE）物價指數上漲0.3%，符合預期，而12月該指數未經修正上升0.3%。道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）認為PCE數據對Fed預期定價並沒有發生實質性變化，因此最終對金價的影響並不大。

期貨市場週五維持押注，認為Fed今年6月將恢復下調短期借款利率，從而削弱不孳息的黃金之吸引力。

然而，由於市場對川普關稅舉措的擔憂，以黃金避險的交易持續，推動黃金價格連續第2個月上漲。

週四川普表示，美國對墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅的政策將於3月4日生效，同日起也將對中國進口商品徵收額外的10%關稅。

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