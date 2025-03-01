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美股全面崩跌快來了？避險基金巨鱷揭2原因：市場狀況「史上最危險」

2025/03/01 10:44

美國知名避險基金「艾略特管理公司」（Elliott Management）創辦人辛格（Paul Singer）。（路透）美國知名避險基金「艾略特管理公司」（Elliott Management）創辦人辛格（Paul Singer）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名避險基金「艾略特管理公司」（Elliott Management）創辦人辛格（Paul Singer）近日發出警告，指出美股風險已達空前水準，人工智慧（AI）領域的泡沫正在膨脹，而加密貨幣則可能動搖美元的全球主導地位，「當前股市的風險，幾乎達到我所見過的最高水準。」。

高齡80歲的辛格近日罕見接受挪威主權財富基金（Norges Bank Investment Management） 負責人坦根（Nicolai Tangen）的Podcast節目訪談，直指當前市場風險極高，投資者正處於一種危險的自滿狀態。

辛格認為，雖然市場過去幾年經歷過幾次大幅回調，例如 2020 年 COVID-19 暴跌，以及 2022 年熊市，但距離真正顛覆市場的系統性崩盤，如 2008 年金融危機 或 1973至1974 年間的熊市，已經過去很長時間。

在辛格看來，投資人已經習慣美國政府或聯準會（Fed）最終會出手救市，這種想法極其危險。辛格說：「當前的股市風險幾乎是我所見過的最高水平。槓桿正在不斷累積，投資者的風險承受度也在持續上升，而這種情況同樣適用於各國政府。」

辛格對AI投資熱潮持懷疑態度，認為少數幾家科技巨頭的大規模 AI 投資，最終能不能獲得回報，這仍是未知數。辛格認為：「AI 確實有其用途，未來也會有更多應用場景，但市場的炒作遠遠超出了現實。」強調AI在實際應用上的價值被嚴重誇大。

在訪談中，辛格還提到了加密貨幣的崛起，可能動搖美元作為全球儲備貨幣的地位。他特別批評了川普政府對比特幣等加密貨幣的支持，認為這可能對美元構成風險。

辛格認為，美元長期在全球金融體系中佔據主導地位，並且濫用這種地位。全球許多國家希望找到替代方案，然而，美國自己卻在推動一種可能取代美元的競爭對手，「這讓我感到不可思議！」

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