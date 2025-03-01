美股史詩級泡沫來了！傳奇投資人揭「兇手」曝劇烈崩盤慘澹結局

傳奇投資人、GMO聯合創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）長期警告市場存在泡沫。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳奇投資人、GMO聯合創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）長期警告市場存在泡沫，儘管他已經長達15年沒有管理投資組合，但他近期再發出警告，指出美國股市正處於歷史罕見的「史詩級泡沫」階段，市場瘋狂追捧AI技術，使泡沫愈演愈烈，但這類科技熱潮最終都將以劇烈崩盤收場。

綜合外媒報導，葛拉漢指出，泡沫持續時間越長、規模越高相當危險，而這次的泡沫已經上升到了「史詩級泡沫」級別，但是與1989年的日本泡沫破裂或同意時期的房地產泡沫來比，相差甚遠。

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葛拉漢將當前的AI投資狂潮比作19世紀英國鐵路擴張，以及2000年網路泡沫。他表示，每當市場湧現革命性技術，資金總會大量湧入，推動短期經濟成長與生產力提升，但這種熱潮終將導致嚴重的市場過熱。

他說：「AI正在推動人類走向更有效率的未來，但就像任何其他改變世界的技術一樣，終將崩潰並損害投資者的利益。」葛拉翰認為，最終泡沫破滅時，僅少數企業能倖存，其他公司將被市場淘汰。

但他也指出，並不意味著現在所有AI企業都值得投資。當泡沫破滅時，只有極少數公司能夠通吃市場，如亞馬遜（Amazon）。

葛拉漢也評論了加密貨幣和數位資產的興起，他認為不要對這類資產過於樂觀，比特幣「並不創造任何實質價值」，僅僅是一種投機工具，與黃金相比，其避險屬性較弱，且挖礦產業的能源消耗更是一大環境問題。

除了金融市場泡沫外，葛拉漢也對AI帶來的社會衝擊表達憂慮。他認為，隨著AI逐步取代人力，全球經濟模式將面臨重大變革，若政府未能有效調節財富分配，社會不平等問題將進一步加劇，最終導致政治動盪。

面對AI時代帶來的挑戰，葛拉漢認為政府必須採取更積極的財富再分配政策，例如提高稅收、擴大社會福利，以確保底層民眾仍能參與經濟活動，否則將面臨社會動盪甚至革命的風險。

在市場風險加劇的同時，葛拉漢也提出相對安全的投資領域。他認為，綠色經濟相關股票仍被市場嚴重低估，氣候變遷問題使得全球減碳進程勢在必行，這將推動可再生能源與環保技術產業的長期發展，這些產業將成為未來十年的主要投資機會。

此外，他也看好高利潤、低負債的優質企業，如可口可樂（Coca-Cola）在1929年大蕭條期間的表現，這類公司通常具備較強的市場抗跌能力，比廉價股更具投資價值。

至於區域市場，葛拉漢認為，美股估值過高，歐洲與中國市場的投資機會更具吸引力。他指出，2022年標普500指數下跌22%，但新興市場幾乎未受影響，顯示這些市場可能在未來表現優於美股。

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