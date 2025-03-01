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股神早料中？巴菲特「1指標」驚洩美股恐崩跌「致命警告」

2025/03/01 09:53

著名的「巴菲特指標」近期突破2：1，創歷史新高。（法新社資料照）著名的「巴菲特指標」近期突破2：1，創歷史新高。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統川普關稅威脅波及，近期美股震盪不安，雖週五（28日）股市在震盪後收盤走高，但前1日主要指數應聲大跌，其中費半指數閃崩6%，慘跌至年線以下、標普500指數抹去2025年迄今漲幅、那斯達克100指數創1個月來最大單日跌幅。外媒對此指出，著名的「巴菲特指標」近期創歷史新高，早已發出美股估值過高警訊。

美媒《MarketWatch》報導，儘管近期波克夏發布的年報內容有些含糊，但仍能從中窺見與股市多空相關的一些線索。

例如，巴菲特在股東信中強調，波克夏的「絕大部分」資金「仍投入股票」，這句話顯然是對美股長期看漲的樂觀態度。然而，另一方面，波克夏公司目前約有一半淨資產為「現金和美國國庫券」，似乎對美股後市抱持悲觀情緒。

根據著名的「巴菲特指標」，美國股市總市值相對於國內生產毛額（GDP）的比值，近期創下超過2：1的歷史新高，較1970年以來平均值0.95高出約1倍，凸顯出美股估值已經過高。

部分人士試圖駁斥巴菲特指標所釋放的美股看空訊號，主要是因美國企業的海外營收與獲利占比逐年升高，因此認為僅聚焦於美國可能會導致巴菲特指標上揚，進而對股市持悲觀態度。

然而，歷史數據並不支持此論點。Hulbert Ratings分析世界銀行和Statista自1975年以來的數據顯示，不論是美國股市版或全球股市版的「巴菲特指標」，在2024年底都達到歷史最高水平，遠高於其歷史平均值，因此這2版本「巴菲特指標」傳達出相同訊息，即股市估值被高估，且非當悲觀。

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