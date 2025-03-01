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川普與澤倫斯基會面衝突！美股震盪收高 台積電ADR續跌

2025/03/01 05:51

週五美股主要指數上漲。（法新社）週五美股主要指數上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會面發生衝突，投資人對地緣政治風險加劇感到擔憂，不過華爾街股市在震盪後收盤走高，結束動盪的2月。道瓊工業指數上漲601.41點，漲幅1.39%，那斯達克指數上漲1.63%，標普500指數上漲1.59%，費城半導體指數上漲1.71%，台積電ADR下跌0.31%，收在180.53美元。

綜合外媒報導，週五美烏兩國領導人舉行會晤，討論美國與烏克蘭可能達成的礦產協議，投資人原本希望這將成為結束俄烏戰爭的象徵。川普與副總統范斯在白宮與澤倫斯基談話時，在媒體面前發生激烈爭論，美股主要指數短暫下跌，隨後恢復並在收盤時上漲。澤倫斯基離開白宮，並未簽署備受矚目的共同開發礦產協議。

那斯達克指數2月下跌近4%，尤其本週下跌3.5%，為2024年4月以來表現最差的一個月。標普500指數本週下跌約1%，2月下跌1.4%。同時，道瓊指數本週上漲約1%，然而本月迄今下跌1.6%。

道瓊工業指數上漲601.41點或1.39%，收在43840.91點。

標準普爾500指數上漲92.93點或1.59%，收在5954.5點。

科技股那斯達克指數上漲302.86點或1.63%，收在18847.28點。

費城半導體指數上漲79.99點或1.71%，收在4766.75點。

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