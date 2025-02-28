通膨陰影！美1月PCE略放緩 市場預期Fed暫停降息

市場預期聯準會6月恢復降息。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著對總統川普關稅計畫的疑慮加劇，美國1月的通膨略微放緩。美國商務部公佈，聯準會（Fed）偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）1月年增2.5％，較前1月的2.6％增幅下滑，月增0.3％，與前一月持平。相關數據符合道瓊預期，可能使聯準會維持利率不變一段時間。

數據顯示，排除波動較大的食品與能源，1月核心PCE年增2.6％，較去年12月的2.9％增幅放緩，月增0.3％，較前一月0.2％上升，相關數據也符合預期。

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Spartan資本證券首席市場經濟學家卡迪洛（ Peter Cardillo）說，儘管該通膨數據符合預期，年增速度較先前放緩，但仍顯示通膨難以擺脫，「這意謂將持續暫停降息，聯準會或許陷入兩難，因為近期的總體數據降溫，突顯經濟降溫跡象」。

聯準會追蹤PCE物價指數，以掌握與其2％通膨目標的差距。金融市場預期聯準會將在6月恢復降息，在該報告公佈後，芝商所FedWatch數據顯示，6月降息1碼（0.25％）的機率上升突破70％。

市場預期今年結束前聯準會將降息兩次。聯準會1月暫停降息，使其基準利率維持在4.25％至4.5％區間，自去年9月啟動降息週期以來，聯準會已調降1個百分點。

1月個人儲蓄率大幅上升至4.6％，個人所得也上升0.9％，遠高於預期的0.4％，然而高所得並未轉化支出。

佔美國經濟活動逾3分之2的消費者支出意外下滑0.2％，低於路透預期的0.1％增幅，也遠低於去年12月修正後的上升0.8％，當時因預期關稅將導致進口商品價格上揚，引發了人們預先購買行動，而1月疲軟的消費支出，可能反映搶先交易的提振效應減弱，以及季節性的低溫拖累消費。

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