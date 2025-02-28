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泰國糖漿突遭中國封殺損失逾19億 泰企悲嘆快倒了

2025/02/28 21:50

中國封殺泰國糖漿，相關產業遭重創。圖為泰國工人收割甘蔗。（路透）中國封殺泰國糖漿，相關產業遭重創。圖為泰國工人收割甘蔗。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼榴槤遭到中國新增貿易障礙，價格崩跌後，泰國糖漿成為另一個苦主。泰國糖產品協會表示，由於中國糖漿禁令，泰企損失逾20億泰銖（約台幣19.2億），損失金額是先前估計的2倍，相關企業面臨倒閉危機，泰國政府去函中國商務部尋求解決方案，迄今沒有得到任何回應。

綜合《路透》及《曼谷郵報》報導，去年12月，中國以衛生問題暫停從全球第二大糖類出口國-泰國進口糖漿和預混粉，泰國政府希望能藉由談判方式結束此禁令，北京則要求泰國政府先去查驗幾十家工廠的食品安全。

兩名泰國政府官員向路透社透露，泰國尚未收到中國對1月14日發送的泰國食品藥品管理局許可工廠名單，以及食品安全法規細節的回應。一位官員坦言，「我們仍在等待中國政府的回應」。

泰國糖產品協會主席 Todsaporn Ruangpattananont說，泰國企業因中國糖漿禁令而損失約20億泰銖，相關企業恐於3月面臨停工。他說，沒有工廠購買糖，生產已暫停兩個多月，如果到3月還沒有出路，他們就會關門大吉。

供應鏈服務公司 Czarnikow 表示，泰國是去年中國糖漿的主要供應國，出口量超過 120 萬公噸。泰國糖產品協會有42 家企業是中國的供應商，運往中國港口約 4萬噸糖漿和預混粉已被運回泰國。

SMC Food Thailand 和 Hefty Food Thailand 高層 Thammasorn Nawilaijaroen也說，他的兩家公司因中國糖漿禁令損失約 1 億泰銖。

他指出，Hefty Food 公司已停止生產，該公司僅向中國出口糖漿，去年出口量為 12 萬噸，並透露，「我們已經運回300個貨櫃，還不知道要賣給誰」。

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