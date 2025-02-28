大聯大擬以每股25元公開收購華經51％股權 折價31％

大聯大擬公開收購華經51%股權。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕大聯大 （3702） 今 （28） 日召開重訊記者會，宣布以每股現金25元公開收購資服業者華經（2468）51%股權，以延伸資通訊供應鏈的服務範疇。華經27日收盤價為每股36.65元，等於是折價超過31%。

大聯大指出，收購完成後，華經將維持其股票上市地位，並由既有團隊繼續營運。

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大聯大指出，此次公開收購將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於今年3月10日，公開收購開始日預計不晚於3月11日，預定最高收購量為3568萬1000股 （約當華經已發行普通股股份總數的51%），最低收購數量為3334萬281股 （約當華經已發行普通股股份總數的47.66%）。

大聯大預定公開收購的期間為50日，惟公司得視情形依法延長公開收購期間。若參與應賣的普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平交易委員會不禁止結合的決定，這次公開收購條件即為成就。

大聯大指出，已取得華經兩大股東標朔與中國電子簽署股權轉讓協議，兩大股東承諾將共計 3334萬281股（約當華經已發行普通股股份總數的47.66%）全數參與應賣。

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大聯大深耕半導體產業鏈已久，副總經理袁興文表示，這次收購主要著眼於增加策略聯盟夥伴，以延伸資通訊供應鏈的服務範疇，期能創造綜效，對於雙方公司的財務、業務及股東權益帶來正面助益。

袁興文表示，這次收購完成後，華經將維持其股票上市地位，並由既有團隊繼續營運。大聯大承諾將支持華經的核心產品線深化與擴大，進一步發展大型標案等策略性業務，並拓展對外策略聯盟版圖，推動華經持續成長。

此外，大聯大也規劃強化公司治理與人才發展策略，並研擬導入員工激勵機制，提升員工參與度與企業向心力，以實現留才育才目標，打造員工與股東雙贏的發展模式，實現企業價值的長期提升。

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