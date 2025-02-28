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鈀金狂跌7成 南非礦業恐含淚提前關閉礦場

2025/02/28 20:52

鈀金過去3年價格大跌。（路透）鈀金過去3年價格大跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鈀金是鉑族金屬 （PGM） 價格跌幅最大的金屬，從 2022 年 3 月每盎司約 3440 美元的峰值，跌至目前的 921 美元，跌幅超過7成，南非礦業公司 Impala Platinum（Implats）可能會提前關閉其加拿大鈀金礦場。

綜合礦業網站Mining等外媒報導，鈀金主要用於汽油車的觸媒轉換器，過去三年大跌 70% 以上，目前價格已正式跌破每盎司1000美元大關。

鈀金價格大幅下跌對南非礦業公司Implats 的獲利能力造成壓力，導致其 2025會計年度上半年獲利降至 19 億南非鍰（約台幣33.8億），該公司可能會比計劃提前關閉其加拿大鈀金礦場。

Implats執行長穆勒（Nico Muller）說，Implats 一直在持續評估安大略省富含鈀金 Lac des Iles 礦場的未來，該業務佔公司當期產量約7%。

穆勒強調，「如果接下來的幾個月裡，我們加速並負責任結束這項業務，似乎是處理加拿大礦場問題最有效的方式，我也不會感到驚訝」。

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