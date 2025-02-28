日圓甜甜價沒了？瑞銀上調目標價至145

美國總統川普發出的新關稅威脅令投資者感到不安，一些投資者湧向日圓尋求避險，日圓走強。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普發出的新關稅威脅令投資者感到不安，亞股周五（28日）下跌，一些投資者湧向日圓避險，日圓走強，來到149.62日圓兌1美元，瑞銀（CIO）28日上調2025年6月日圓匯率目標價至148，今年底目標價上看145。

《華爾街日報》報導，川普27日表示，美國計劃對中國進口產品進一步加徵10%的關稅，理由是中國在芬太尼交易所扮演的角色，並推進對來自加拿大和墨西哥產品徵收25%關稅的計劃。

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川普本月已對中國產品加徵10%關稅，另外10%關稅則於3月4日生效，如此一來，川普對中國產品加徵的關稅已經翻倍。與此同時，針對加拿大和墨西哥的關稅舉措也將於3月4日生效。

IG市場策略師Yeap Jun Rong表示，川普的關稅威脅使市場參與者重新評估對關稅風險的預期，從川普的語氣反映出，他可能是一位更難取悅的盟友，這表明與貿易夥伴達成共識的道路，比最初預期的更艱難。

新關稅威脅令投資人感到不安，亞洲股市周五下跌（台股228休市），日經指數下跌3%至37109.79點；韓國綜合指數下跌3.4%，至2532.39點；香港恆生指數下跌2.7%，至23075.46點。

部分投資人湧向日圓避險，推升日圓走強，主要貨幣兌日圓走貶，美元兌日圓貶0.1%，至149.62日圓；澳元兌日圓貶0.5%，至92.99日圓；歐元兌日圓貶0.2%，至1.5545日圓。

另外，日銀決策者表明，若日本繼續在實現2％通膨目標方面取得進展，央行準備進一步升息，有助支撐日圓匯價。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）也在28日上調2025年6月日圓匯率目標價至148，今年底目標價上看145。

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