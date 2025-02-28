鴻海提升AI伺服器機櫃方案 攜手3方能量續搶市佔

鴻海看好今年AI伺服器將持續成為集團主要的營收來源之一。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）看好今年AI伺服器將持續成為集團主要的營收來源之一，為滿足客戶對於產品運行效能的高度要求，管理層今天宣布旗下多元解決方案後續將導入美系合作夥伴ZutaCore的先進散熱技術與軟銀（SoftBank）的機櫃整合能量，聚焦全球AI伺服器市場擴大之下帶來的更多商機。

鴻海相中ZutaCore 兩相直接液冷（DLC）技術，透過在伺服器內的半導體晶片（處理器）冷板上循環不含水的絕緣冷媒，以液相與氣相並存的方式進行冷卻，並結合軟銀設計，開發的機櫃整合解決方案，將包括冷卻設備在內的伺服器各個組成部分加以整合至機櫃級別。

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鴻海表示，受惠於旗下組裝產線助攻，目前已成功打造全球首個導入合作夥伴先進技術的輝達H200伺服器，軟銀本月測試結果顯示，該解決方案通過輝達的溫度測試（NVQual），已確認其相容性、穩定性及可靠性達到要求，冷卻效率也達到每個機櫃的部分電源使用效率（pPUE）1.03。

根據ZutaCore報告顯示，電源使用效率 （PUE）是衡量數據中心冷卻效率的指標，而部分電源使用效率（pPUE ）則用於評估伺服器機房、模組等特定區域的能源效率，數值越接近1.0代表能源利用效率越高。

鴻海指出，隨著 AI 技術的普及與應用擴展，客戶對於AI伺服器與其他運算資源的需求仍大幅增長，導致資料中心的耗電量相對上升，同時，從減少碳排放（CO₂）角度來看，降低電力消耗已成為全球亟待解決的課題，數據中心必須提升效率、降低能耗並引進創新散熱解決方案，未來將繼續集結3方能量擴大集團的AI伺服器市佔率。

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