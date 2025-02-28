馬斯克干政惹禍？特斯拉歐洲銷量幾乎腰斬 這國銳減75％最慘

馬斯克公開介入歐洲政治及爭議性的行為引起消費者不滿。圖為民眾在特斯拉門市外抗議馬斯克。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國億萬富豪馬斯克干預歐洲政治，強力為德國極右派另類選擇黨（AfD）造勢，還暗示不應「過度關注過去的罪行」引起爭議，他也抨擊英相施凱爾及其工黨政府。馬斯克的行為惹惱歐洲消費者，今年1月特斯拉在歐銷量銳減45%，西班牙最慘，銷量暴跌75%。

馬斯克公開介入歐洲政治及爭議性的行為，歐洲消費者對特斯拉好感度下滑，造成銷量大跌。根據最新統計，在歐洲電動車需求激增之際，特斯拉1月在歐洲銷量較去年同期大減 45%，降至 9945 輛，在新車登記中的市占率從1.8%下降至1%。

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特斯拉在西班牙的銷量跌幅最慘烈，高達75%，銷量僅269輛；在法國銷量暴跌 63%至1141輛，創 2022 年 8 月以來最差表現；在德國新車銷量年減59%至1277 輛，創 2021 年 7 月來最低。

特斯拉在瑞典、荷蘭、丹麥及挪威等4國的1月份銷量也通通大跌40%以上，跌幅各為46%、43%、41%及40%。

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