加拿大人喊抵制美商反擊川普關稅 Costco淪苦主？

加媒指出，即使川普的舉措令加國不滿，許多當地民眾仍對Costco情有獨鍾。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普想將加拿大變成美國第51州及對加國產品課徵25%的關稅威脅，引發加拿大人不滿，部分人士在社群平台發起抵制美國連鎖賣場及美國速食店的活動，呼籲當地人在228當天不去Costco（好市多）、沃爾瑪、亞馬遜購物。加媒則指出，即使川普的舉措令加國不滿，許多當地民眾仍對Costco情有獨鍾。

《多倫多星報》報導，美國總統川普一系列關稅威脅和吞併言論，引爆部分人士呼籲加拿大人抵制美國企業和產品，轉而購買加拿大產品。Interac 最近一項調查發現，8成加拿大人認為，隨著威脅加劇，支持本地企業非常重要。

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不過，這些呼籲並沒有妨礙加拿大人對Costco的熱愛。據 Costco 加拿大網站的訊息，該公司在加國擁有超過 1000 萬會員，加國109 家門市中，每年平均銷售額達 250 億加元（約台幣5692億）。

報導指出，每個人都有自己的理由堅持選擇這家美式賣場，有人認為 Costco 是好雇主，也有人認為Costco 價格實惠。

巴斯 （Katlyn Barth）說，Costco對我家來​​說是最好的選擇，「我認為你找不到很多以每磅低於 6 美元（約台幣197元）價格出售奶油的商店」。

而且，消費者可能願意在一家雇用大量加拿大人的美國公司消費，巴斯的先生就是在一家美商工作，她說，「當購買這些物品時，有助於支付我先生的工資，儘管我熱愛且支持購買加拿大產品的運動，但我不認為這應該以犧牲其他人的工作，特別是優質的加拿大工作為代價」。

還有人指出，Costco 對DEI（多元、平等和包容）的承諾，是他們對其忠誠的另一個原因。25年的Costco資深會員帕克（Jae Park）說，「你無法避開所有美國公司，我認為他們沒那麼邪惡」。他說，「我會繼續 （在Costco） 購物， 但我會更仔細查看標籤」。

部分消費者則希望在Costco貨架上尋找加拿大產品或美國以外生產的產品，阿塞林 （Rebecca Asselin）認為，Costco 可以提供加拿大製造的產品，因此決定將尿布從 Costco 購物清單中刪除，直到Costco開始提供加拿大品牌。

零售分析師布魯斯溫德 （Bruce Winder）表示，面對川普關稅，選擇停止在 Costco 購物或取消會員資格的人是少數，對於許多加拿大家庭來說，Costco 是他們購物的重要選擇。

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