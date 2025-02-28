紐約金庫黃金過剩！專家：美國正在「吸走」全球黃金

美國對黃金的強勁需求，使其正在「吸走」其他國家的黃金。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對黃金的強勁需求，使其正在「吸走」其他國家的黃金！由於美國總統川普（Donald Trump）對加拿大和墨西哥的關稅即將正式生效，交易商紛紛在關稅實施前試圖囤積黃金，黃金投資服務公司BullionVault研究部主管阿什（Adrian Ash）坦言：「紐約的金庫目前正存在黃金過剩的現象。」

《CNBC》報導，根據世界黃金協會（WGC）提供的數據，自去年 12 月以來，已有超過 600 噸（約2000萬盎司）的黃金被運往紐約的金庫。世界黃金協會亞洲及歐洲市場策略師里德（John Reade） 表示，這些黃金通常不會被存放在紐約，只有在「特殊狀況」下才會出現。

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由於市場擔憂關稅的影響，美國的銀行、投資者和交易商紛紛將黃金轉移至紐約的商品交易所中心和其他金庫中，而在通常狀況下，黃金會被儲存在倫敦。

MKS Pamp貴金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels） 稱：「市場擔心即將對加拿大和墨西哥實施的關稅，會對黃金和白銀產生影響。」

川普週四表示，3月4日將對中國進口商品再加徵10%關稅，同時對加拿大和墨西哥課徵25%關稅。但市場擔憂，關稅威脅恐不僅限於這些國家，希爾斯表示，投資人擔心，英國與瑞士這2個黃金交易的重要中心，也可能受到更廣泛的關稅政策影響。

Metals Focus 董事總經理卡瓦利斯（Nikos Kavalis）說：「市場最擔心的事情，是美國可能對所有進口商品施加全面性關稅，而這可能包含黃金。」

根據OEC World的數據，美國進口黃金的最大來源國是加拿大，其次依序為瑞士、哥倫比亞與南非。而美國同時也是加拿大和墨西哥的主要黃金出口目的地之一。

雖然黃金市場對於實體交割，通常沒有迫切需求，但投資者需要確保能夠進行交割。川普的關稅政策則可能影響這一點。里德解釋：「通常來說，市場上會實際進行黃金交割的人很少，但還是需要保持能夠交割的能力」、「如果市場開始擔心未來可能需要支付進口關稅，那麼你就不會希望你的黃金存放在倫敦，而是必須在關稅生效前，先將黃金運往紐約」。

倫敦主要存放的是400盎司標準金條，紐約商品交易所（COMEX）主要接受1公斤金條，1公斤金條通常僅在中國、東南亞、中東和印度等特定地區供應，導致市場對於1公斤金條的需求突然暴增，影響了全球黃金流動。

里德稱：「為了對沖這些關稅，市場開始大規模將黃金運往美國，吸走了體系中剩餘的黃金。」

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