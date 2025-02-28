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日本生育率連9跌 創125年新低

2025/02/28 12:11

日本新生兒數量創下近125年有紀錄以來最低，生育率連9年下滑。（路透資料照）日本新生兒數量創下近125年有紀錄以來最低，生育率連9年下滑。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本厚生勞動省公佈最新數據顯示，日本新生兒數量創下近125年有紀錄以來最低，儘管政府竭力採取措施應對，生育率仍連續第9年下滑。

綜合外媒報導，厚生勞動省公佈的初步數據顯示，2024年，日本出生人口為72萬988人，年減5％，創下1899年日本明治時代開始有紀錄以來新低；死亡人口則達到創紀錄的162萬人，這相當於每1名新生兒出生，就會有超過2人死亡，包括移民出日本的人口在內，總人口減少近90萬人。

生育率下滑凸顯了日本長期存在的人口老化和人口減少問題，這對於日本經濟和國家安全產生了嚴重的影響。

日本綜合研究所研究員藤波匠（Takumi Fujinami）表示，日本近年生育率降低的背後原因，一部份是疫情後結婚率也下滑，這種影響可能還會延續到2025年。根據官方數據，2024年結婚人口小幅成長2.2％，達到49萬9999對。但在這之前，日本結婚人口曾大幅下降，例如2020年就曾暴跌12.7％。

相較於其他西方國家，日本的非婚生子女比例相對低很多，這表明婚姻和生育之間強烈的關聯性。被問到最新的人口數據時，日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）坦言，生育率下降的趨勢仍未扭轉。但石破隨後提到，結婚人口卻有所增加，基於結婚和生育率之間的密切關係，政府也應該關注這一方面。

日本的人口結構令政策制定者和研究人員感到震驚，因為他們也是老化速度最快的國家，有近30％的人口年齡已超過65歲。日本持續生育率下滑的趨勢，與南韓形成對比，南韓週三公佈的數據顯示，生育率9年來首度回升，從2023年的0.72小幅成長至.075，結婚人口激增助長了這一趨勢。

不過，藤波認為，現在要對兩國的數據進行有意義的比較還太早，但改善就業機會、縮小性別差距、鼓勵年輕人結婚生子對兩國解決人口危機而言都相當重要。

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