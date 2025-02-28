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抓到了！3男涉轉賣輝達晶片給DeepSeek 被新加坡起訴

2025/02/28 10:54

外界質疑，DeepSeek是否透過新加坡的中間商，取得受美國出口管制的輝達（Nvidia）晶片。（路透）外界質疑，DeepSeek是否透過新加坡的中間商，取得受美國出口管制的輝達（Nvidia）晶片。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，引發市場震盪，但外界質疑，DeepSeek是否透過新加坡的中間商，取得受美國出口管制的輝達（Nvidia）晶片。最新消息指出，新加坡週四（27日）依照詐欺罪嫌起訴了3名男子，根據新加坡媒體消息，此案和輝達晶片從新加坡轉運，並流向DeepSeek的指控有關。

根據新加坡《亞洲新聞台》（CNA）報導，新加坡警方與海關人員於週三（26日）突襲了22個地點，共逮捕9人。其中3人被指控詐欺或共謀詐欺罪，分別是2名新加坡人和1名中國人。執法人員已扣押了文件與電子紀錄。

被起訴的2名新加坡人，分別是41歲的Aaron Woon Guo Jie，和49歲的Alan Wei Zhaolun。他們被指控共謀詐欺，涉嫌欺騙伺服器供應商。起訴書中稱，2人於2024年謊稱，其所購買的設備，不會轉交給未經授權的最終收貨人或終端用戶。

51歲的中國公民Li Ming，則被指控透過虛假陳述實施詐欺。起訴書指出，Li Ming在2023年時，涉嫌謊稱相關設備的最終用戶，是一家名為Luxuriate Your Life的公司。

報導稱，此次新加坡的突襲行動，正值國際媒體報導新加坡中間商涉嫌違反美國出口管制，非法向中國轉運輝達晶片。美國商務部據報正調查DeepSeek是否使用了受美國禁運限制的晶片。

新加坡貿易與工業部（MTI）2月初強調，希望境內企業都能遵守美國與新加坡的相關法規。貿工部第二部長陳詩龍2月18日在新加坡國會上表示，新加坡不會容忍企業利用其在新加坡的業務，規避或違反其他國家的出口管制。

依據新加坡法律，透過虛假陳述實施詐欺的罪行，最高可判處20年監禁、罰款，或兩者併罰。警方仍在調查其餘被捕人士與相關企業。新加坡海關則正調查是否有違反《海關法》及《進出口管制法》的行為。

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