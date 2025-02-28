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黃金慘摔至兩週低點！專家看「這時」反彈衝破3000美元有條件

2025/02/28 09:26

週四（27日）黃金價格跌至逾兩週以來最低水準。（彭博資料照）週四（27日）黃金價格跌至逾兩週以來最低水準。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資者等待關鍵通膨數據，以了解美聯準會（Fed）的貨幣政策路徑，週四（27日）黃金價格跌至逾兩週以來最低水準，但專家認為，在關稅等因素之下，黃金價格很有可能在未來30天到60天內突破每盎司3000美元。

現貨黃金下跌1.1%，至每盎司2885.13美元，交易時間稍早，金價一度觸及2月12日以來的最低水準；4月交割的黃金期貨價格下跌1.2%，至每盎司2895.9美元。

《路透》報導，Allegiance Gold營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「黃金走勢非常明顯，這些短期波動和一些獲利回吐只是週期的正常部分。」

投資者的焦點目前轉向週五將公佈的美國個人消費支出（PCE）指數，根據路透社調查，PCE預計將維持在0.3%。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示，由於市場擔心Fed恐更不願意降息，若PCE數據與預估值有顯著偏差，恐將引發負面反應。

目前市場預期Fed今年將至少降息兩次，預計全年將降息約55個基點。

另外，美國總統川普週四表示，美國對墨西哥和加拿大進口產品加徵關稅的計畫將於3月4日生效，且中國也會在當天起加徵10%關稅。

艾布卡里安認為，黃金價格很有可能在未來30天到60天內突破每盎司3000美元，很大程度取決於市場對關稅的反應。

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