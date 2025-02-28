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為何Netflix不擔心用戶取消訂閱？外媒揭曉背後原因

2025/02/28 13:01

串流媒體龍頭Netflix（網飛）擁有龐大的付費訂閱用戶。（法新社）串流媒體龍頭Netflix（網飛）擁有龐大的付費訂閱用戶。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕串流媒體龍頭Netflix（網飛）擁有龐大的付費訂閱用戶，而對 Netflix而言，取消訂閱並不一定是壞消息，因為這些用戶極有可能再次回歸，而且速度相當快。分析發現，與競爭對手相比，Netflix的用戶在取消訂閱後，重新回頭訂閱的比例更高。此外，Netflix的客戶流失率也遠遠低於競爭對手，因此儘管Netflix在漲價後，會出現部分用戶的退訂潮，但這些退訂的用戶，最終很可能還是會回頭訂閱。

《商業內幕》（Business Insider）報導，數據分析公司Antenna在其年度《訂閱狀況報告》中，透過分析2023年美國用戶的取消訂閱數據（不包含免費方案），來測量客戶回流率。該公司數據來源涵蓋數百萬筆經用戶授權的交易記錄，並透過權重調整，來修正人口統計數據的影響。

Antenna提供的資料顯示，Netflix的用戶在取消訂閱後的6個月內，會有50%的用戶重新訂閱，把時間放大到1年內，則是有高達有 61% 的用戶會回歸。這意味著 Netflix 的「訂閱回流曲線」，比競爭對手的加權平均值更陡峭，顯示Netflix能更快、更有效地挽回流失訂戶。

Antenna分析了包括Apple TV+、Disney+、Hulu、Max等在內的9家主要串流平台，發現2023年取消訂閱的美國用戶中，只有34%在6個月內重新回歸原平台，45%在1年內回歸。

這意味著，Netflix的回流率遠高於平均水準，展現出更強的品牌吸引力與用戶黏著度。但對於此事，Netflix拒絕評論。

除了回流率表現亮眼，Netflix在客戶流失率表現上，也優於同業。Antenna的數據顯示，Netflix每月客戶流失率僅2%，遠低於市場上其他串流平台的加權平均數。

Netflix上季創下新高的訂戶增長，同時也宣布新一輪漲價，雖然價格上漲可能會導致部分用戶取消訂閱，但數據顯示，這些流失的訂戶最終仍可能回歸，而且機率相當高。換句話說，即便有些訂戶因漲價選擇暫時離開，Netflix仍然具備強大的吸引力，讓他們回頭訂閱。

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