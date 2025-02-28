前所未見！美國食品進口大增 今年農業貿易逆差恐達1.6兆新高

從酪梨、咖啡到糖等進口食品的推動下，美國今年農業貿易逆差恐衝上490億美元。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國作為全球農業強國，過去幾十年面臨海外市場流失的問題，根據美國農業部展望報告，從酪梨、咖啡到糖等各種進口商品的推動下，今年農業貿易逆差恐衝上490億美元（約新台幣1.6兆元）新高。

《路透》報導，對於一個曾經將充足的糧食供應做為治國工具的國家來說，這是一個巨大的轉變，美國現在正面臨持續的農業貿易逆差。自2023年以來，美國每年的糧食進口量都超過出口，在此之前，少數出現過赤字的時期分別是2019、2020年總統川普與中國貿易戰期間，以及1960年代前幾年。

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川普宣佈從3月4日起將對墨西哥和加拿大徵25％的關稅，同時對中國商品加徵10％關稅。如果各國採取報復措施，農產品成為攻擊目標，情況可能進一步惡化，進口食品的成本將上升。

美國農業部表示，預計截至9月30日的一年內，美國農產品進口額將增加6.5％，達到2195億美元（約新台幣7.2兆元），其中大部份來自酪梨、柳橙汁和咖啡等進口食品；出口額則預計達1705億美元（約新台幣5.6兆元），比去年同期降2.2％。

美國農業部指出，由於需求強勁和生長條件改善，從墨西哥進口的酪梨是進口量最大的商品，預計進口將進一步增加。另外，價格飆升的可可、糖也增加了進口成本。

儘管部份穀物的出口預計成長，但傳統的美國作物近年來在海外的吸引力一直在下降，俄羅斯取代美國成為全球最大小麥出口國，巴西取代美國成為全球最大玉米、棉花和大豆出口國。

美國農業部的預測基於2月11日生效的政策，其中不包括美國為應對創紀錄的價格和史上最嚴重的禽流感疫情而需要進口的7000萬到1億顆雞蛋。

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