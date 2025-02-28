美股真的要崩盤？「1數據」超不妙

美國散戶投資人協會（AAII）1份數據顯示，超過6成投資人擔憂美股出現熊市超跌行情。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國散戶投資人協會（AAII）1份數據顯示，超過6成投資人擔憂美股出現熊市超跌行情，且債市也為市場悲觀情緒提供一點線索，華爾街分析認為，美股跌勢可能仍未停止。

美股主要指數週四（27日）全面收黑，其中標普500指數收跌1.59%，抹去2025年迄今漲幅、費半血崩超6%、那斯達克100指數創1個月來最大單日跌幅，收在去年11月以來最低水準。

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美國財經網站Seeking Alpha報導，AAII數據顯示，截止2月26日當週，看跌的散戶投資人比例從一週前的40.5%大幅躍升至60.6%，飆升至2年半以來最高，而歷史平均看跌比例僅為31%。

自2022年9月看跌比例達60.87%以來，熊市情緒從未如此濃厚。當年標準普爾500指數從1月到10月下跌了25%，創1970年以來上半年的最差表現。

在此之前，要經歷金融危機，看跌比例才能到達60%以上，好比2009年3月的看跌情緒達到70.27%。

調查還顯示，看漲比例從29.2%跌至19.4%，多空之間差距從11.3% 躍升至41.2%，而前一週僅11.3%。

債市也為市場悲觀情緒提供一點線索。10年期美債殖利率已從1月份的近4.8%降至接近4.3%。美債殖利率邁入下跌軌跡，像是對美國經濟增長的悲觀預期。

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