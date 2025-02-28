晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股真的要崩盤？「1數據」超不妙

2025/02/28 12:03

美國散戶投資人協會（AAII）1份數據顯示，超過6成投資人擔憂美股出現熊市超跌行情。（彭博資料照）美國散戶投資人協會（AAII）1份數據顯示，超過6成投資人擔憂美股出現熊市超跌行情。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國散戶投資人協會（AAII）1份數據顯示，超過6成投資人擔憂美股出現熊市超跌行情，且債市也為市場悲觀情緒提供一點線索，華爾街分析認為，美股跌勢可能仍未停止。

美股主要指數週四（27日）全面收黑，其中標普500指數收跌1.59%，抹去2025年迄今漲幅、費半血崩超6%、那斯達克100指數創1個月來最大單日跌幅，收在去年11月以來最低水準。

美國財經網站Seeking Alpha報導，AAII數據顯示，截止2月26日當週，看跌的散戶投資人比例從一週前的40.5%大幅躍升至60.6%，飆升至2年半以來最高，而歷史平均看跌比例僅為31%。

自2022年9月看跌比例達60.87%以來，熊市情緒從未如此濃厚。當年標準普爾500指數從1月到10月下跌了25%，創1970年以來上半年的最差表現。

在此之前，要經歷金融危機，看跌比例才能到達60%以上，好比2009年3月的看跌情緒達到70.27%。

調查還顯示，看漲比例從29.2%跌至19.4%，多空之間差距從11.3% 躍升至41.2%，而前一週僅11.3%。

債市也為市場悲觀情緒提供一點線索。10年期美債殖利率已從1月份的近4.8%降至接近4.3%。美債殖利率邁入下跌軌跡，像是對美國經濟增長的悲觀預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財