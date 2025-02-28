台灣也是大戶！外媒曝光輝達前3大神祕客戶人選與銷售國

如果不計算新加坡，輝達按區域銷售額排名，台灣排入前3。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）向美國證券交易委員會提交的10-K文件顯示，目前公司有3大客戶，每1家下的訂單都佔輝達全球總營業額10%以上，另外如果不計算新加坡，輝達按區域銷售額排名，台灣排入前3。

《Market Watch》報導，輝達於文件中並未透露3大客戶名稱，只是簡單稱「直接客戶A」、「直接客戶B」、「直接客戶C」，分別佔收入的12%、11%和11%。據悉，上1個財年只有1家有此規模，客戶B上1財年貢獻輝達總營收的13%。

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至於輝達的3大客戶是誰，《Fortune》報導，彭博資訊科技研究部門全球主管辛格（Mandeep Singh）去年11月曾分析，輝達嚴重依賴的3家神秘大客戶可能包括微軟、Meta和美超微。

不過也有華爾街分析猜測，這些客戶可能是微軟、亞馬遜與甲骨文等科技巨頭，因為報導提及，在每次的季報中，輝達的「客戶A」、「客戶B」等，並不是固定指某家公司。

另外10-K報表中的另1項是披露帳單所在地，新加坡收入佔總收入的18%，但運往該地出貨量卻不到收入的2%。 輝達表示：「客戶透過新加坡來集中開票，而我們產品幾乎總是運往其他地方。」

如果不計算新加坡，輝達按區域銷售額排名前3名分別為美國（佔總銷售額的47%）、台灣（16%）和中國（13%），沒有列出其他地區。

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