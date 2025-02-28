輝達重挫近8.5％寫超慘紀錄！財報亮眼沒用 分析師曝暴跌「3關鍵」

輝達（NVIDIA）27日股價暴跌近8.5%。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）美國當地時間週三（26日）盤後公布截至今年1月26日的第4季財報（2025會計年度第4季），業績相當亮眼，但週四（27日）股價卻暴跌8.5%，創下2018年以來該公司財報發布日後的最糟糕跌幅，對此分析師也分析出原因何在。

輝達公布，第4季營收年增78%至393億美元（約新台幣1.29兆元），優於預期的380.5億美元（約新台幣1.25兆元）；資料中心業務上季營收達356億美元（約新台幣1.17兆元），年增93％，超出市場預期的340.9億美元（約新台幣1.12兆元），而輝達Blackwell晶片平台去年第4季帶來110億美元（約新台幣3618億元）收益。

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另外輝達全年營收成長114%至1305億美元（約新台幣4.2兆元）。輝達預計，接下來的Q1營收為430億美元（約新台幣1.4兆元），波動範圍正負2%，市場預期則為423億美元（約新台幣1.3兆元）。

不過週四股價並未因為亮眼的財報而跟著上漲，反而暴跌8.48%收每股120.15美元。Main Street Research投資長James Demmert直言：「輝達的營利非常出色，但現在是股市極度動盪時期。」

而Davidson資深軟體分析師盧里亞（Gil Luria）則說，對輝達來說，現在這樣反而是最好的結果。他說，投資者擔心的不是輝達的執行策略，該公司全年營收達到1305億美元並不需要讓人擔心，投資者擔心的是，輝達的成長將減速。

根據《BusinessInsider》指出，輝達第4季營收年增78%，是該公司近兩年來成長最慢的季度，對此，盧里亞也透露出輝達未來將面臨的幾個障礙。

1.人工智慧晶片需求達到頂峰。

盧里亞指出，雖然輝達的3大客戶微軟、Meta、亞馬遜對GPU需求達到前所未有的水平，但這3家大客戶中的2家表示，今年上半年的資本支出將持平。

考慮到輝達3分之1以上的收入來自這3個客戶，輝達的GPU晶片最終將供過於求、運算需求逐漸減弱，尤其是當個大企業開始仔細審查AI帶來的投資回報時，對輝達運算需求下降是不可避免的。

2.來自中國的競爭

盧里亞認為，即使沒有川普政府的關稅威脅，中國是輝達面臨得更激烈競爭威脅。他說：「對華為晶片銷售將受到更多的限制，因此晶片銷售將面臨壓力。」

3.利潤下降

由於輝達每年加快發布新GPU晶片的節奏，其利潤率出現了波動。盧里亞說：「每當他們的毛利率到75%的時候，1款新推出的產品，就會把毛利率重新拉回到70%以下。」

輝達第4季經調整的Non-GAAP毛利率為73.5%，低於前季的75.0%與去年同期的76.7%，主要是新的資料中心產品較複雜且昂貴。

展望首季，輝達預估營收落421.4億至438.6億美元（約新台幣1.38兆元至1.4兆元）之間，毛利率則在70.1至71.5％。

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