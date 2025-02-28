晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達重挫近8.5％寫超慘紀錄！財報亮眼沒用 分析師曝暴跌「3關鍵」

2025/02/28 09:59

輝達（NVIDIA）27日股價暴跌近8.5%。（路透資料照）輝達（NVIDIA）27日股價暴跌近8.5%。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）美國當地時間週三（26日）盤後公布截至今年1月26日的第4季財報（2025會計年度第4季），業績相當亮眼，但週四（27日）股價卻暴跌8.5%，創下2018年以來該公司財報發布日後的最糟糕跌幅，對此分析師也分析出原因何在。

輝達公布，第4季營收年增78%至393億美元（約新台幣1.29兆元），優於預期的380.5億美元（約新台幣1.25兆元）；資料中心業務上季營收達356億美元（約新台幣1.17兆元），年增93％，超出市場預期的340.9億美元（約新台幣1.12兆元），而輝達Blackwell晶片平台去年第4季帶來110億美元（約新台幣3618億元）收益。

另外輝達全年營收成長114%至1305億美元（約新台幣4.2兆元）。輝達預計，接下來的Q1營收為430億美元（約新台幣1.4兆元），波動範圍正負2%，市場預期則為423億美元（約新台幣1.3兆元）。

不過週四股價並未因為亮眼的財報而跟著上漲，反而暴跌8.48%收每股120.15美元。Main Street Research投資長James Demmert直言：「輝達的營利非常出色，但現在是股市極度動盪時期。」

而Davidson資深軟體分析師盧里亞（Gil Luria）則說，對輝達來說，現在這樣反而是最好的結果。他說，投資者擔心的不是輝達的執行策略，該公司全年營收達到1305億美元並不需要讓人擔心，投資者擔心的是，輝達的成長將減速。

根據《BusinessInsider》指出，輝達第4季營收年增78%，是該公司近兩年來成長最慢的季度，對此，盧里亞也透露出輝達未來將面臨的幾個障礙。

1.人工智慧晶片需求達到頂峰。

盧里亞指出，雖然輝達的3大客戶微軟、Meta、亞馬遜對GPU需求達到前所未有的水平，但這3家大客戶中的2家表示，今年上半年的資本支出將持平。

考慮到輝達3分之1以上的收入來自這3個客戶，輝達的GPU晶片最終將供過於求、運算需求逐漸減弱，尤其是當個大企業開始仔細審查AI帶來的投資回報時，對輝達運算需求下降是不可避免的。

2.來自中國的競爭

盧里亞認為，即使沒有川普政府的關稅威脅，中國是輝達面臨得更激烈競爭威脅。他說：「對華為晶片銷售將受到更多的限制，因此晶片銷售將面臨壓力。」

3.利潤下降

由於輝達每年加快發布新GPU晶片的節奏，其利潤率出現了波動。盧里亞說：「每當他們的毛利率到75%的時候，1款新推出的產品，就會把毛利率重新拉回到70%以下。」

輝達第4季經調整的Non-GAAP毛利率為73.5%，低於前季的75.0%與去年同期的76.7%，主要是新的資料中心產品較複雜且昂貴。

展望首季，輝達預估營收落421.4億至438.6億美元（約新台幣1.38兆元至1.4兆元）之間，毛利率則在70.1至71.5％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財