川普出手！撤銷雪佛龍在委內瑞拉營運許可 國際油價大漲

美國總統川普撤銷了石油巨頭「雪佛龍」（Chevron）在委內瑞拉營運的許可。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普撤銷了石油巨頭「雪佛龍」（Chevron）在委內瑞拉營運的許可，使市場再次浮現供應擔憂，國際油價週四（27日）上漲。投資者仍在關注俄羅斯和烏克蘭可能達成和平協議的跡象，這可能導致俄羅斯石油供應增加。

紐約西德州中級原油4月交割價上漲1.73美元，或2.5%，收每桶70.35美元。

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布蘭特原油4月交割價上漲1.51美元，或2.1%，收每桶74.04美元。

PVM 分析師瓦爾加（Tamas Varga）說：「市場喜歡明確的消息，而不是不確定性的消息。除非關於關稅和東歐和平的明確路徑被提出，否則油價將仍處於防禦狀態，僅會因突發新聞而出現零星的反彈。」

雪佛龍許可證的撤銷，意味著該公司將無法再出口委內瑞拉原油。如果委內瑞拉國營石油公司PDVSA將雪佛龍先前出口的原油轉而出口，美國煉油廠將因美國制裁，而無法購買這些石油。消息人士向《路透》稱，此舉可能促使美國企業與PDVSA重新協商新的協議，藉此將原油出口至美國以外的市場。

雪佛龍目前每天從其委內瑞拉出口約24萬桶原油，占該國總產量的4分之1以上。

《路透》引述8位OPEC+消息人士的說法，指出OPEC+正在討論是否按計劃於4月增產，因為由於美國對委內瑞拉、伊朗和俄羅斯實施新制裁，導致市場供應不明朗。此消息進一步使油價在盤中上漲。

此外，市場還關注川普參與促成俄烏和平談判的努力。川普表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將於週五訪問華盛頓，簽署一項稀土礦產協議，但澤倫斯基則表示，談判的成功取決於美國是否持續提供援助。

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