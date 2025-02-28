美股大跳水！費半血崩超6％ 輝達暴跌近8.5％、台積電ADR也摔慘

美股主要指數週四（27日）全面收黑。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）最新財報出爐後，科技股遭拋售，另外川普再祭出關稅威脅，再加上週四公布的去年第4季國內生產毛額（GDP），顯示出美國經濟低迷的跡象愈發明顯，多空消息紛陳，美股主要指數週四（27日）全面收黑，其中標普500指數收跌1.59%，抹去2025年迄今漲幅、費半血崩超6%、那斯達克100指數創1個月來最大單日跌幅，收在去年11月以來最低水準。

川普在26日的內閣會議上談到關稅議題，當時他揚言要對歐盟徵收25％關稅，並稱對加拿大、墨西哥的關稅將延後至4月2日生效。不過川普27日改口，稱加墨關稅將如期於3月4日實施，同日也會對中國再加徵10％關稅。

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除了川普關稅聲明之外，最新數據顯示美國經濟成長放緩，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率為 2.3%，比去年第3季的3.1%增速放緩。

每週申請失業救濟人數躍升至24萬2000人，超過預期，這也加劇近期人們對經濟疲軟的擔憂，從而抑制市場情緒。

另外輝達26日公布第4季財報顯示，營收和利潤均超出預期，市場對AI的需求也仍在持續，但該公司的季度毛利率出現下滑，營收也創下2年來最低水平，引發市場對輝達能否保持發展勢頭的疑慮，導致該股週四股價暴跌8.48％、收120.15美元，連累其他科技股下跌。

輝達收盤挫近8.5%，為跌幅最大的道指成份股，亦創下1月DeepSeek衝擊以來最差的單日表現。其他科技股部分，台積電ADR跌6.95％、收181.09美元；Meta、特斯拉及Google母公司Alphabet股價分別跌2.3%、3%和2.5%；微軟和蘋果分別降1.8%和1.3%。

道瓊工業指數下跌193.62點或0.45%，以43239.50點作收。

標準普爾500指數挫跌94.49點或1.59%，收5861.57點。

科技股那斯達克指數下挫530.84點或2.78%，收18544.42點。

費城半導體指數重摔304.07點或6.09%，收4686.75點。

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