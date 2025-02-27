崇越去年獲利飆高 擬每股配發現金股利12元

崇越科技董事長潘重良。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）公布2024年財報，營收569.97億元、年增15.6%，稅後淨利36.65億元、年增28.5%，營收與獲利雙雙創歷史新高，每股稅後盈餘19.29元，董事會決議每股配發現金股利12元，也創歷年新高，盈餘配發率達62.2%，以今收盤價295.5元計算，現金殖利率為4.06%。

崇越科技受惠客戶端先進製程與晶圓代工產能擴增，驅動光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英等半導體材料成長力道強勁，加上環境工程接案認列，帶動去年營收與獲利雙雙創新高，為了回饋股東，配發現金股利也跟著首度達兩位數、每股配發12元。

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展望2025年營運，崇越表示，受惠AI及HPC高效能運算需求加持，推升光阻、晶圓等半導體關鍵材料銷售暢旺，加上提供晶圓廠、電子廠等科技建廠與防污對策，隨工程進度加速認列，海外工程營收大幅挹注營運成長，加上布局美國、日本、東南亞等海外市場，今年全年營收與獲利展望樂觀。

崇越1月合併營收達55.5億元，月增1.8%，年增達37%，創單月營收歷史新高。法人預估，崇越今年營收將續挑戰年增一成以上。

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